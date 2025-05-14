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Trump, Şara ile Riyad'da görüştü

Trump, Şara ile Riyad'da görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu.

ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini açıklamıştı. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

25 YIL SONRA BİR İLK

Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu.

Trump, Şara ile Riyad'da görüştü

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN TALEBİ OLDU"

Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." dedi.

Trump, ülkenin yeni hükümetinin "barışı koruyarak ülkeyi istikrara kavuşturmayı başaracağını" umduğunu ifade etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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