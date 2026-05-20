ABD Avrupa'daki savaş tugaylarını azaltıyor

Avrupa'daki askeri varlığını azaltma kararı alan ABD, burada bulunan dört savaş tugayından birinin geri çekileceğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD birliklerinin yapılandırılmış şekilde çekilmesini talep etti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Avrupa'daki savaş tugaylarının sayısını azaltma kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, halihazırda konuşlu bulunan dört tugaydan birinin geri çekileceği bildirildi.

Bir Amerikan savaş tugayı 4 bin ila 4 bin 700 askerden oluşuyor. Pentagon'un verilerine göre ABD'nin Avrupa'da yaklaşık 100 bin askeri bulunuyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan asker sayısını azaltma kararını haklı bulduğunu belirterek Avrupa'nın "kendi ayakları üzerinde durması" gerektiğini vurguladı.

Bu arada Pentagon, Avrupa'daki savaş tugaylarının azaltılması kararının, ABD birliklerinin Polonya'ya gönderilmesine dair başka bir planda "geçici bir gecikmeye" yol açacağını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "bu ve diğer ABD birliklerinin Avrupa'daki nihai konuşlandırılmasına daha sonraki bir tarihte karar verileceği" ifade edildi. Açıklamada buna ek olarak, ABD ordusunun Polonya'da "güçlü bir askeri varlık" sürdüreceği belirtildi.

ABD'nin Avrupa'da bulunan yaklaşık 100 bin askerinden 65 bini Avrupa'da kalıcı olarak konuşlanmış durumda; geri kalanı ise rotasyon sistemiyle görev yapıyor. Almanya, 36 binden fazla askerle Avrupa'da en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan ülke konumunda. Ancak Washington Mayıs ayı başında, bir yıl içinde Almanya'dan 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump daha sonra, Almanya'da çekilecek asker sayısının daha büyük olacağını bildirdi.

Polonya'ya asker sevki

Geçen hafta, daha önce kararlaştırılan 4 bin askerin Polonya'ya gönderilmesi son anda durdurulmuştu. Vance Salı günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu naklin sadece ertelendiğini, iptal edilmediğini belirterek askerlerin Avrupa'nın başka yerlerinde de konuşlandırılabileceğini dile getirdi.

Washington yönetiminin "bazı kaynakları ABD'nin güvenliğini en iyi şekilde sağlayacak biçimde yeniden dağıtmak" istediğini belirten JD Vance, bunun Avrupa'yı daha fazla sorumluluk almaya teşvik edeceğini öne sürerek "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın jandarması olamaz" dedi.

Geçen hafta Kongre'de yapılan bir oturumda üst düzey bir ABD askeri yetkilisi, ABD Avrupa Komutanlığı'nın Polonya'daki asker sayısını azaltma talimatı aldığını aktarmıştı. NATO'nun doğu kanadında yer alan Polonya ABD'nin önemli bir müttefiki.

Rutte: ABD birlikleri yapılandırılmış şekilde çekilmeli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD birliklerinin Avrupa'dan "yapılandırılmış" bir şekilde çekilmesini beklediğini dile getirdi. Rutte, Çarşamba günü Brüksel'de, Avrupa'daki ABD askeri varlığının azaltılmasına ilişkin, "Bazı düzenlemeler olacağını biliyoruz. Bu, zaman içinde yapılandırılmış bir şekilde gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

ABD Avrupa Kuvvetleri ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich ise, Amerikan savaş tugaylarının azaltılması ile ilgili olarak "Bu kararın bölgesel planlarımızın uygulanabilirliği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Avrupalı müttefiklerine kendi savunmaları için daha fazla çaba göstermeleri konusunda baskı yapıyor. Trump ayrıca İran savaşında NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine katkıda bulunmamasına da defalarca tepki göstermişti. Bu bağlamda Trump, ABD'yi İran savaşında strateji eksikliğiyle suçlayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i de sert bir şekilde eleştirdi.

ABD, Trump'ın Ocak 2025'te ikinci başkanlık görevi öncesinde de, Hint-Pasifik bölgesine yönelik yeni bir jeopolitik oryantasyona gidileceğini açıklamıştı. Washington burada Çin'in genişleme çabalarına karşı etki alanını korumak istiyor. Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden uzaklaşması, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi sürecini hızlandırmıştı.

