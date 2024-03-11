Üye Girişi
Haberler

Filistin'de bir sokağa, Gazze için kendini yakan ABD'li asker Bushnell'in adı verildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Batı Şeria sokaklarından birine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için büyükelçilik önünde kendini yakan ABD askerinin adını verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde, bir sokağa ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in adı verildi. Eriha Belediye Başkanı Abdul Karim Sidr, sokak tabelasının açılışı için dün gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, 25 yaşındaki Bushnell'in her şeyini Filistin için feda ettiğini söyledi.

Filistin'de bir sokağa, Gazze için kendini yakan ABD'li asker Bushnell'in adı verildi

"PAYLAŞTIĞIMIZ TEK ŞEY ÖZGÜRLÜK AŞKI"

Sidr, "Biz onu tanımıyorduk, o da bizi tanımıyordu. Aramızda hiçbir sosyal, ekonomik, siyasi bağ yoktu. Paylaştığımız şey özgürlük aşkı ve bu saldırılara karşı durma arzusu." ifadelerini kullandı.

Eriha Belediye Meclisi Üyesi Amani Rayan ise Bushnell'in en değerli şeyini Gazze için feda ettiğini ve tüm birikimlerini Filistinli çocuklara bağışladığını hatırlattı.

Filistin'de bir sokağa, Gazze için kendini yakan ABD'li asker Bushnell'in adı verildi

AARON BUSHNELL KİMDİR?

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell'e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gülşen Kılınçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Gülşen Kılınçer kaç yaşında, nereli? İSTANBUL 2024 İftar Vakti, Sahur Vakti, İmsak Saati: İstanbul'da iftar saat kaçta olacak, iftara ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak? Necmettin Deniz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Necmettin Deniz kaç yaşında, nereli? Yasin Kul kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Yasin Kul kaç yaşında, nereli? İsmail Tanas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Tanas kimdir? Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title