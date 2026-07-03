Yeşil Mercek projesinin dördüncü dönemi tamamlandı

Anadolu Ajansının (AA), uluslararası medya profesyonellerine iklim ve çevre haberciliği ile ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçladığı Yeşil Mercek (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) projesinin dördüncü dönem kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

AA'nın koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Ulusal Ajansının desteği ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan POLIS Enstitüsü ve Romanya'dan EDITURA ERUYSAL SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla düzenlenen projenin kapanış ve sertifika töreni, AAtölye'de gerçekleştirildi.

Programın kapanışında konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, GreenLens projesi kapsamında düzenlenen dördüncü eğitimin başarıyla tamamlandığını belirterek, iki yıllık yoğun emeğin önemli kilometre taşlarından birinin geride bırakıldığını söyledi.

Peru, GreenLens'in Anadolu Ajansının Avrupa Birliği destekli ilk projesi olması bakımından kurum için ayrı bir önem taşıdığını, projenin uluslararası işbirlikleri açısından da yeni bir başlangıç ve güçlü bir adımı temsil ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansının 106 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Peru, Ajansın bugün de değişen dünyanın habercisi olma misyonunu sürdürdüğünü bildirdi.

"Bilgi paylaşımını kurumsal sorumluluklarımızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz"

AA'nın küresel muhabir ağıyla 137 ülkede faaliyet gösterdiğini, 36 ofis ve yayın merkeziyle uluslararası ölçekte referans haber ajansları arasında yer aldığını aktaran Peru, ajansın 14 dilde yayın yaparak geniş bir coğrafyaya haber hizmeti sunduğunu ifade etti.

Peru, AA'nın yalnızca haber üretmekle kalmadığını, gazeteciliğin gelişimine katkı sağlayan güçlü bir akademik kimliğe de sahip olduğunu belirtti.

AA Yayınları ve AA Akademi bünyesinde yürütülen çalışmaların Türkiye'nin yanı sıra dünyada da takip edildiğini vurgulayan Peru, düzenlenen ulusal ve uluslararası eğitim programlarıyla farklı ülkelerden gazeteciler, iletişim profesyonelleri ve genç iletişimcilerin bir araya getirildiğini kaydetti.

Peru, bilgi paylaşımını kurumsal sorumluluklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerine dikkati çekerek, "GreenLens de bu anlayışın en somut örneklerinden bir tanesi. Çevre haberciliği alanında küresel ölçekte gerçekleştirilen öncü eğitim girişimlerimizden biri olan bu proje, iklim krizi ve çevre sorunlarının doğru, bilimsel ve sorumlu bir biçimde aktarılmasını sağlamak üzere kurgulandı. Proje kapsamında iki yıl içerisinde dört eğitim programı gerçekleştirildi. Yüzün üzerinde katılımcıyı çevre haberciliği alanında uzman isimlerle buluşturma imkanına sahip olduk." ifadelerini kullandı.

GreenLens projesinin etkisinin eğitim programlarının tamamlanmasıyla sınırlı kalmayacağına işaret eden Peru, eğitim içeriklerinden dijital ortamda binin üzerinde kişinin ücretsiz yararlanabileceği bir sistemin ilerleyen günlerde hizmete alınacağını, proje kapsamında yürütülen çalışmaların e-kitapta bir araya getirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Stratejik öncelik haline geldi"

Oğuz Enis Peru, Anadolu Ajansının, çevre ve iklim konularını habercilik gündeminin önemli başlıkları arasında gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumumuz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Yeşil Hat, yani Greenline uygulaması da bu yaklaşımın önemli bir göstergesi. GreenLens projesi ise sorumluluk alanında uluslararası bir eğitim projesiydi. Çevre ve iklim haberciliğin gelişimine sınırların ötesinde katkı sunacak bir yapı oluşturulmuş oldu. Projemiz, AA'nın uluslararası habercilik vizyonunun ve kurumsal gelişiminin doğal bir sonucu. AA, AB projeleri kapsamında küresel paydaşlarla ortak değer üretmeyi, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve gazetecilik standartlarının gelişimine katkı sunmayı stratejik bir öncelik haline getirmiş oldu."

Yıl sonuna doğru düzenlenmesi planlanan Çevre Forumu ile GreenLens projesi kapsamında ortaya çıkan bilgi birikimini akademi, medya, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla daha geniş bir platforma taşımayı hedeflediklerini dile getiren Peru, projenin tamamlanmasının ardından elde edilecek sonuçların, GreenLens'in ikinci fazına yönelik yürütülecek çalışmalara da ışık tutacağını söyledi.

"İklim değişikliğiyle mücadele ortak sorumluluk gerektiriyor"

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli de iklim krizinin artık günlük yaşamın her alanını etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çevresel değişimlerin tüm ülkeleri etkilediğini, bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

Bu süreçte basın mensuplarının toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın artırılması ve çevre politikalarının kamuoyuna aktarılmasında önemli rol üstlendiğini belirten Tanyeli, GreenLens projesinin de çevre haberciliği alanında gazetecilerin bilgi ve farkındalığını güçlendirmesi açısından zamanında hayata geçirilen değerli bir çalışma olduğunu kaydetti.

TİKA'nın dünyanın birçok ülkesinde sağlık, eğitim, tarım ve restorasyon başta olmak üzere farklı alanlarda projeleri yürüttüğünü dile getiren Tanyeli, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla kurumun proje yaklaşımını da yeniden şekillendirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ümit Kasum, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli, AA Proje Yöneticisi Hakan Güvenlioğlu ve AA Akademi Müdür Yardımcısı Mehmet Alaca tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.