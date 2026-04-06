AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak genel rekabetçi duruşumuzu her alanda olduğu gibi uluslararası alanda da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla AAtölye'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, birim yöneticileri ve personelin katılımıyla program düzenlendi.

Karagöz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iletişim stratejisinde Anadolu Ajansının çok önemli bir rolü olduğuna işaret ederek, "Bu rolü uygularken İletişim Başkanlığımızın genel çerçevesini çizdiği, vizyonunu belirlediği stratejinin bir parçası olmak durumundayız." diye konuştu.

AA'nın şirket vizyonunu, muadil şirketlerle rekabet olarak belirlediklerini ifade eden Karagöz, bazı alanlarda bunu başardıklarını vurguladı.

"AA'nın stratejik vizyonu ve kurumsal kapasitesi bu rekabete imkan sağlıyor"

AA'da göreve başladığı 2021 yılında kurumun, "ilk 10 haber ajansından biri olmak" hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatan Karagöz, "Biz 5 yıl içerisinde bunu, ilk 5 haber ajansından biri olmak olarak revize ediyoruz. İddialı mı? İddialı. Fakat Anadolu Ajansının hem stratejik vizyonu hem kurumsal kapasitesi artık bu rekabete imkan sağlıyor. Anadolu Ajansı iki hafta önce yeni bir dil ekledik, Türk İşaret Dili, onu da sayarsak 14 dilde yayın yapıyor. Çok dilli yayın yapmak, bizim bir avantajımız, etkinliğimiz, gücümüz oluyor." ifadelerini kullandı.

"Rekabet halinde olduğumuz haber ajanslarından daha fazla üretmişiz"

AA'nın 1970 tam zamanlı çalışanı, 2 bin 700'ü aşkın serbest habercisi olduğunu aktaran Karagöz, Ajans'ın insan kaynağının 136 farklı uyruk mensubu olduğunu dile getirdi.

Karagöz, son 5 yılda AA'da bir değişim, dönüşüm yaşandığını belirterek bu süreçte 707 personelin kurumdan ayrıldığını, 993 kişinin ise istihdam edildiğini, bu yenilenmenin beraberinde performans artışını getirdiğine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı içeriklerinin rutin şekilde Amerikan medyası, Avrupa medyası ve dünya medyasında yayınlandığını kaydeden Karagöz, "Sadece bizim coğrafyamızla alakalı içerikler değil. Amerika'da bugün bir Kaliforniya yangını olduğunda CNN, Anadolu Ajansı içeriklerini kullanıyor. Niye? Çünkü bizim kapasitemiz, dinamizmimiz, yeteneğimiz hemen orada o içeriği ürettiriyor. Amerika'da bir olay olduğunda ilk infografik CNN'de, Anadolu Ajansından geliyor. Niye? Çünkü burada bir refleks oluşturduk. Rekabete girdik." dedi.

"Uluslararası haber ekosisteminde partner ve ortaklıklar bulduk"

Ajansın uluslararası görünürlüğünü artırdıklarını bildiren Karagöz, şöyle devam etti:

"Uluslararası haber ajansları birliklerinde, yönetim kurullarında, başkan yardımcılığı seviyesinde roller üstlendik. Hem Avrupa'da hem Asya'da bu etkinliğimizi her geçen gün biraz daha artırıyoruz. Ortaklıklarımızı artırdık. Getty, Reuters, Imago, Newsflare, Stringershub gibi uluslararası haber ekosisteminde kendimize partner ve ortaklıklar bulduk."

Karagöz, AA'nın içeriklerinde bir derinleşme stratejisine giderek Yeşil Hat, Ayrımcılık Hattı ve Teyit Hattı'nı kurduklarını hatırlattı.

Kurumun fiziksel altyapısının da yenilendiğini belirten Karagöz, "Burada 1900'lü yıllardan kalma bir konferans salonu vardı. Bunu çok amaçlı bir salona dönüştürdük. Burası aynı zamanda ses izolasyonuyla bir konser salonudur, bir stüdyodur. Editör Masası buradan yapılır. Bu toplantıları artık buradan yapıyoruz." diye konuştu.

Ajansın Ankara ve İstanbul binalarının diğer şirketlerle rekabet edilebilecek seviyeye getirildiğini söyleyen Karagöz, her geçen gün bu altyapıyı geliştirmenin etkilerini de gördüklerini belirtti.

Karagöz, "Altyapımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani nereden nereye diye bir video yapılsa yani Türkiye modernleşme sürecinin sembollerinden bir tanesi olur hem İstanbul binamız hem Ankara binamız. Buraları geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugün karımızı maksimize etmeye çalışıyoruz"

Diğer haber ajanslarıyla teknoloji alanında rekabet edebilmek amacıyla AA Teknoloji şirketini kurduklarını hatırlatan Karagöz, şöyle devam etti:

"Bugün bu şirketimiz, Anadolu Ajansının ihtiyacı olan o geliri de üretecek bir yapıya kavuşuyor. Bugün pek çok müşterimiz var. Onlara çok özel içerikler, software'ler, yazılımlar, siber güvenlik yazılımları satıyoruz, satmaya devam edeceğiz."

Kurumun resmi internet sitesi "aa.com.tr"nin de yenilendiğini ve sitenin daha sadeleştirilmiş bir içeriğe sahip olduğunu belirten Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak genel rekabetçi duruşumuzu her alanda olduğu gibi uluslararası alanda da arttırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte her zaman desteklerini bizden esirgemeyen İletişim Başkanımıza Sayın Burhanettin Duran Hocamıza, siz yönetici arkadaşlarımın huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Serdar Karagöz, Burhanettin Duran'a AA'nın kuruluş genelgesinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

Programda, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü için yapay zekayla hazırlanan video da gösterildi.