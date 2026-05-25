Haberler

Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid’in, Jose Mourinho’nun serbest kalma maddesi süresini kaçırdığı öne sürüldü. İspanyol devinin Portekizli teknik adam için Benfica’ya 15 milyon euro ödemek zorunda kalabileceği iddia edildi.

  • Real Madrid, Jose Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi süresini kaçırdı.
  • Real Madrid, Mourinho'yu transfer etmek isterse Benfica'ya yaklaşık 15 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalabilir.
  • Jose Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırdı ve La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Jose Mourinho için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid’in, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istemesi halinde Benfica’ya yüksek bir tazminat ödemek zorunda kalabileceği öne sürüldü.

SERBEST KALMA MADDESİ KRİZİ

Portekiz basınından Record’un haberine göre Real Madrid, Jose Mourinho’nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi süresini kaçırdı. Bu nedenle İspanyol devinin teknik adam transferinde zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

15 MİLYON EURO DETAYI

Haberde Real Madrid’in Mourinho’yu göreve getirmek istemesi halinde Benfica’ya yaklaşık 15 milyon euro ödeme yapmak zorunda kalabileceği ifade edildi. Bu rakamın teknik direktör transferleri için oldukça yüksek olduğu yorumları yapıldı.

REAL MADRID’DE MOURINHO SESLERİ

İspanyol devinde teknik direktör belirsizliği sürerken Jose Mourinho’nun yeniden gündeme geldiği öne sürüldü. Portekizli teknik adam daha önce de Real Madrid’i çalıştırmıştı.

BENFICA CEPHESİ RAHAT

Serbest kalma maddesi süresinin dolmasının ardından Benfica yönetiminin elinin güçlendiği aktarıldı. Portekiz ekibinin Mourinho konusunda geri adım atmaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE REAL MADRID’İ ÇALIŞTIRDI

Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’de görev yapmıştı. Deneyimli teknik adam bu süreçte La Liga şampiyonluğu da yaşamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti

Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı

Baraj kapakları açıldı, iki ili birbirine bağlayan köprü dayanamadı
Baykal'ın A takımındaki isimden CHP’deki krizi ilişkin dikkat çeken mesaj

Baykal’ın yakın kurmayından Kılıçdaroğlu’na sürpriz ziyaret
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor