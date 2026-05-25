Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti

Güncelleme:
CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan kriz sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturmayı planladığı MYK için teklif götürdüğü iki milletvekilinden ret yanıtı geldi. Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un görevi kabul etmeyeceklerini ilettiği öğrenildi.

  • CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında görev almayı reddetti.
  • İki milletvekili, yaşanan son tablo nedeniyle bu süreçte görev kabul etmeyeceklerini Kılıçdaroğlu'na iletti.
  • Erol ve Öztunç, isimlerinin MYK listesinden çıkarılmasını talep etti; aksi halde basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

CHP’de mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından başlayan hareketlilik sürüyor. Yeniden genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yapılanması için temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında yer alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un MYK’da görev almayı kabul etmediği öğrenildi. NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş’ın aktardığı bilgilere göre, iki milletvekili de süreç nedeniyle böyle bir görevi üstlenmek istemediklerini Kılıçdaroğlu’na iletti.

Gürsel Erol ve Ali Öztunç

“BU SÜREÇTE GÖREV KABUL ETMEYECEĞİZ”

Kulislerde konuşulan iddiaların ardından her iki milletvekiliyle de görüşüldüğü belirtilirken, Erol ve Öztunç’un ortak bir tavır sergilediği ifade edildi.

İki ismin, “Bu süreçte böyle bir görevi kabul etmeyeceğiz. Bizim için parti önemli. Dün yaşanan tablodan sonra bu görevi kabul etmek mümkün değil” dediği aktarıldı.

“LİSTEDEN ÇIKARIN” MESAJI

Haberde ayrıca iki milletvekilinin, isimlerinin MYK listesinde yer almaması yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un, “Lütfen bizi listeden çıkarın, çıkarmazsanız basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Öte yandan Gürsel Erol, CHP’nin Elazığ’da 44 yıl sonra çıkardığı ilk milletvekili olmuştu. Ali Öztunç’un ise Kahramanmaraş’ta uzun yıllar sonra CHP adına seçilen isimlerden biriydi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

