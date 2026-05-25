Siyasi Liderlerin Kurban Bayramı Programı

SİYASİ parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı