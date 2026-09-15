AA ekibi, ABD/İsrail'in İran'ın Keşm Adası'nda hedef aldığı sivil bölgeleri görüntüledi

TAHRAN (AA) – TOLGA AKBABA - ABD/ İsrail saldırılarının hedefi olan İran'ın en büyük adası Keşm'deki Doha Balıkçı İskelesi ile biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği evde oluşan yıkım, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda bugüne kadar birçok sivil alan füzelerin hedefi oldu.

Özellikle 7 Temmuz'dan itibaren İran'ın güney kıyılarındaki adalar ve çevresi hedef alınmaya başlandı.

Hedef alınan yerler arasında, 4 kişinin hayatını kaybettiği Keşm Adası'ndaki Doha Balıkçı İskelesi ile biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği bir ev de bulunuyor.

AA ekibi, ABD/ İsrail tarafından füzelerle vurulan sivil bölgelerdeki hasarı görüntüledi.

Doha Balıkçı İskelesi ağır hasar gördü

Keşm Adası'nın batı ucunda bulunan Doha Balıkçı İskelesi'nin özellikle depolama bölümünün ağır hasar aldığı, balıkçılıkta kullanılan çok sayıda malzeme ile teknenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Saldırının ardından iskelede çıkan yangının da oluşan hasarın boyutunu daha da artırdığı dikkati çekti.

"Burada savaşla ilgili hiçbir şey yoktu, sadece balıkçılık yapılıyordu"

Doha Balıkçı İskelesi'nde kendi teknesiyle balıkçılık yapan 42 yaşındaki Muhammed Nuri Mezheri, AA muhabirine, saldırı anını anlattı.

ABD/ İsrail'in hedef gözetmeksizin her yeri bombaladığını söyleyen Mezheri, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki balıkçılardan birisiyim. Geçimimizi, hayatımızı bu yoldan kazanıyoruz. Siyonist rejim ile ABD, Keşm'deki balıkçı iskelesinin tamamını bombaladı. Yani burada hiçbir şey, ne bir çıkarma gemisi ne de başka bir şey vardı. Burada savaşla ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece balıkçılık yapılıyordu, sadece balıkçılık."

Saldırı öncesinde iskelede 150 ila 200 teknenin bulunduğunu belirten Mezheri, saldırıların ardından teknelerin izlerinin dahi kalmadığını söyledi.

Bölgede balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Mezheri, şöyle konuştu:

"Buradaki insanların yüzde 90'ı geçimini denizden sağlıyor. Allah'ın verdiği bu nimetten geçiniyorlar. Artık burada herkes tamamen işsiz. Burada gelir elde edebileceğimiz hiçbir şey kalmadı."

İranlı balıkçı, ABD ve İsrail ile savaşmaktan çekinmediklerini ve topraklarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi.

ABD/İsrail tarafından füzelerle vurulan evde 3 metre derinliğinde krater oluştu

Keşm Adası'nda ABD/İsrail saldırısına uğrayan bir diğer sivil bölge ise Çahartengu Mahallesi'ndeki bir ev oldu.

Füze saldırısının ardından evin tamamen yıkıldığı, enkaz alanında yaklaşık 3 metre derinliğinde krater oluştuğu görüldü.

Aynı aileden biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının görgü tanığı 54 yaşındaki taksici Mesud Nasıri, saldırı anına ve sonrasına ilişkin şunları söyledi:

"Gece saat 3 gibi saldırı meydana geldi. Bir ses duydum ve dışarı çıktım ancak tam olarak ne olduğunu anlamadım. Daha sonra patlama olunca füze saldırısı olduğunu anladım. Patlama seslerinden biri Çahartengu Mahellesi'nden, ikisi ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun bulunduğu bölgelerden geliyordu."

Patlamaların ardından yardım etmek için olay yerine gittiğini belirten Nasıri, şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra Çahartengu Mahallesi'ne geldim ve sabaha kadar buradaydım. Çığlık ve siren sesleri vardı. Sonra ne yapacağımızı, yaralı çocukları enkazın altından nasıl çıkaracağımızı düşünerek enkaz kaldırma çalışmasına başladık. Sonunda ön tarafta bulunan iki çocuk hayatta kaldı ve hastaneye götürüldü. Ancak anne-baba ve çocuklarından biri hayatını kaybetti."

Sivil bölgelerin neden hedef alındığını anlamadığını dile getiren Nasıri, insanların saldırı korkusu nedeniyle artık adaya gelmekten çekindiğini, saldırıların Keşm Adası'ndaki ticareti de olumsuz etkilediğini söyledi.

Doha Balıkçı İskelesi nisan ayında, Çahartengu Mahallesi'ndeki ev ise 30 Temmuz'da ABD/İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA