Bursa ve çevre illerde A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması kutlanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması Bursa ve çevre illerinde coşkuyla kutlanıyor.

Bursa'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı forması giyip Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturdu.

Vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla, sürücüler ise korna çalarak ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının sevincini yaşadı.

Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak şehirde tur attı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Türkiye için tezahüratlarda bulunan vatandaşlar, galibiyeti kutladı.

Bulvar üzerindeki alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, dans ederek tarihi galibiyetin mutluluğunu paylaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Maçta son düdüğün çalmasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar tezahüratlarda bulundu.

Milli Kuvvetler Caddesi, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Anafartalar Caddesi'nde araçlarla konvoy halinde kornalar çalarak sevinen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla galibiyeti kutladı.

Polis ekipleri de yoğun coşkunun yaşandığı kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemleri aldı.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar sahadaki sevinci davul ve zurnayla kutladı.

Maç bitiminde sokağa çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla A Milli Futbol Takımı'nın 1-0'lık galibiyetini kutlama fırsatı buldu.

Araçlarıyla da Kordon Boyu'na çıkan çok sayıda sürücü, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İskele Meydanı'nda güvenlik önlemi aldı.