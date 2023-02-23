92 yaşındaki depremzede: Çok deprem gördüm ama böylesini ilk defa yaşadım

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören evinde mahsur kalıp, kurtarıldıktan sonra Aydın'a getirilen Musa Mehmet Dağ (92), "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim" dedi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören evinde mahsur kalıp, kurtarıldıktan sonra Aydın'a getirilen Musa Mehmet Dağ (92), "Bu yaşıma kadar çok deprem gördüm ancak böylesini ilk defa yaşadım. 6 yakınımı kaybettim" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 12 çocuk ve 185 torun sahibi Musa Mehmet Dağ'ın Tekir Mahallesi'ndeki evi de hasar gördü. Yaşlılığa bağlı yürüme güçlüğü çeken Dağ, eşi Senem Dağ (76) ile evde mahsur kaldı. Çift, oğulları tarafından kurtarıldı. Depremin ardından çift, Aydın'ın İncirliova ilçesinde pastane işleten damatları Durdu Kaşık'ın (52) yanına yerleşti.

Depremin ardından kayınpederi ve kayınvalidesini evinde ağırlayan Durdu Kaşık da "Depremin olduğu gün, bir yakınımızın telefonuyla uyandık. Televizyonu açtığımızda korkunç manzara ile karşılaştık. Kahramanmaraş'taki yakınlarımız ile görüşme sağladık. Yakınlarımızla yaptığımız görüşmede mahallenin yüzde 80'inin yıkıldığını ve kendilerinin kurtulduğunu öğrendik. Eve giremedikleri için daha sonra kurulan çadırlara yerleşmişler. Depremin 3'üncü günü Kahramanmaraş'a gidebildik. Kayınpederimi ve kayınvalidemi aldıktan sonra da ertesi gün ayrıldık. Yaşlı oldukları için sadece 2'sini getirdik. Akrabalarımızın çoğunluğu orada kaldı. Kayınpederim aslında 98 yaşında. Nüfusa 6 yıl geç yazdırmışlar" dedi.