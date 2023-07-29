9 yaşındaki Yelkan'ın ölümüne neden olan sürücü, 12 bin lira cezayı 24 taksitte ödeyebilecek

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl trafik kazasında bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e (9) aracıyla çarparak ölümüne neden olan Mustafa Nagnalo'ya verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası, 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi. Bu paranın 24 ay taksitle ödenebileceği belirtilen karara tepki gösteren Demirsöz ailesi, imza platformu 'change.org'da 'Yelkan için adalet istiyoruz' adı altında kampanya başlattı.

Kaza, geçen yıl 28 Mayıs'ta Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Nagnalo yönetimindeki otomobil, bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Nagnalo, 27 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ailenin avukatı Pınar Toğaç Bulut ise sanık Mustafa Nagnalo'nun dava sürecince sürekli 20-30 kilometreyle gittiğini, araç kullanırken telefon kullanmadığını iddia ettiğini belirterek, "Mahalle arasında yolun ortasına gelmiş bir çocuk var. 20-30 kilometreyle gidip çocuğu görmediğini söylüyorsunuz ve 8 metre çocuğu sürüklüyorsunuz. Burada hız ve trafik kurallarına aleni aykırı bir durum var. Başından beri raporlarda sıkıntı olduğunu söyledik. Adli tıptan gelen raporda çocuğun yaşı gereği davranışlarında uyumlu bulup asli kusurlu buldu. Rezalet bir rapordu. Dosyanın başka bir bilirkişiye gitmesini istedik. Reddedildi. Hakime Hanım 'Takdir yetkisi bizdedir' dedi. Akabinde sanık 'Telefonla ilgilenmedim' dedi, arama kayıtları, yazışmalar GSM şirketinden istenilsin dedik. O da yapılmadı. Taleplerimizin hiçbirinin üzerinde durulmadı. Fren izi yok, 8 metre sürüklenip aracın altında parçalanmış bir çocuk var. Taleplerimiz değerlendirilmedi. Hakim kendi yetkisini kullanarak komik bir cezayla en sonunda 12 bin 100 lira ceza vererek davayı kapattı. Ehliyete tedbir dahi konulmadı. Bu dosyada ne oldu bilmiyoruz. Hakim kendi çocuğu bu kazada ölmüş gibi düşünseydi, kanunu olduğu gibi uygulasaydı bu sonuç olmayacaktı" diye konuştu.