Avusturyalı firmanın Çin fuarı ürünleri yola çıktı
LİNZ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Avusturya'nın Linz kentindeki WWFL Millturn Technologies'den sevk edilen paketlenmiş sergi ürünleri, 7 Ağustos 2026. Avusturya'nın Linz kentinde faaliyet gösteren WFL Millturn Technologies şirketinin 9.
LİNZ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Avusturya'nın Linz kentindeki WWFL Millturn Technologies'den sevk edilen paketlenmiş sergi ürünleri, 7 Ağustos 2026.
Avusturya'nın Linz kentinde faaliyet gösteren WFL Millturn Technologies şirketinin 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında sergileyeceği ürünlerin ilk partisi Shanghai'a doğru yola çıktı.
Bu yılki fuar, 5-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. (Fotoğraf: He Canling/Xinhua)
Kaynak: Xinhua