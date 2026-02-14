83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki bir erkek, tartıştığı 72 yaşındaki eşini yatağında boğazını keserek öldürdü.
YATAĞINDA UYURKEN BOĞAZINI KESTİ
Olay, saat 11.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer, eşi Emine Özer'in evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti.
TORUNA "BABAANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" TELEFONU
Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, "Babaannenizi öldürdüm" dediği belirtildi.
83 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI GÖZALTINDA
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer'in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.