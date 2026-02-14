Haberler

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşında Ercan Özer, 72 yaşındaki eşi Emine Özer'i yatağında uyurken boğazını bıçakla kesip, öldürdü. Olay sonrası torununu arayıp "Babaannenizi öldürdüm" dediği belirtilen Ercan Özer, polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki bir erkek, tartıştığı 72 yaşındaki eşini yatağında boğazını keserek öldürdü.

YATAĞINDA UYURKEN BOĞAZINI KESTİ

Olay, saat 11.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer, eşi Emine Özer'in evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti.

TORUNA "BABAANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" TELEFONU

Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, "Babaannenizi öldürdüm" dediği belirtildi.

83 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer'in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
