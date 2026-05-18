Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Siirt'in Eruh ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşan Ömer Çelepkolu (68), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Akraba olan E.Ç. ile Ömer Çelepkolu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı darbelerin ardından yere yığılan Ömer Çelepkolu, fenalaştı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelepkolu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çelepkolu'nun cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı