'81 İlde 81 Orman' projesi Adana ile devam ediyor

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında Adana'nın Kuzgun mahallesinde 25 bin fidan toprakla buluştu. Proje, 2008-2017 döneminde gerçekleştirilen çalışmaların ardından 2024 yılında yeniden hayata geçirildi.

TÜRKİYE İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi ile Adana'da 25 bin fidan toprakla buluşuyor.

Toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen, havayı temizleyen ve sayısız canlıya ev sahipliği yapan ormanlar, ekosistemin kritik bir parçası. Bu yüzden küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, orman yangınları, kontrolsüz kentleşme ve insan faaliyetleri gibi nedenlerle zarar gören ormanları ve doğayı korumaya; yaşanabilir bir geleceğe katkı sunmaya yönelik her çaba çok kıymetli.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008–2017 yılları arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, 2024'te yeniden hayata geçirildi.

Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Yeniden başlatılan projenin 22. durağı olan Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun mahallesinde fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Karaisalı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Erdal Toker, Türkiye İş Bankası Adana Bölge Müdürü Mehmet Yetim, TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Özlem Tümenbatur'un yanı sıra Adanalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

ADANA'DA 25 BİN FİDAN DİKİLECEK

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 42'si ormanlık alanlardan oluşan Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25 hektarlık bir alanda 25 bin fidan doğaya kazandırılıyor.

Projenin 2008-2017 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2009 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde yapılan dikimlerde 30 bin fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
