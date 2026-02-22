Haberler

Hayvan otlatmaya çıkıp kayboldu, kayalıklardaki yarığa düşüp halde bulundu

Hayvan otlatmaya çıkıp kayboldu, kayalıklardaki yarığa düşüp halde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde 80 yaşındaki Ayşe Şahin, hayvanlarını otlatmak için evden çıkıp kayboldu. Yaklaşık 24 saatlik arama çalışmasının ardından kayalık bir alanda sıkışmış halde bulunarak kurtarıldı. Sağlığına kavuşan Şahin, hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkıp kaybolan Ayşe Şahin (80), yaklaşık 24 saat sonra sağ olarak bulundu. Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kayalık bölgede 5 metrelik yarığa düşüp, sıkışan Şahin, 1 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Serik'e bağlı Hasdümen Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Şahin, 21 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar dönmeyen Şahin'den haber alamayan oğlu Mesut Şahin, durumu muhtara bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, JASAT ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sırasında Ayşe Şahin'e ait küçükbaş hayvanlar arazide bulunurken, kendisine ulaşılamadı.

KAYALIK BÖLGEDE SIKIŞTI

Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Ekipler, duydukları ses üzerine Hasdümen Mahallesi'ndeki Gölcük mevkisindeki kayalık bölgeye yöneldi. Ayşe Şahin'in kayalık arazideki yaklaşık 5 metrelik bir yarığa düşüp, sıkıştığı tespit edildi. Evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kayalıkların arasında sıkışarak yaralanan Şahin, 1 saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Ayşe Şahin, kurtarma çalışmaları sırasında bir görevlinin "Canın acıyor mu?" sorusuna, "Bayağı acıyor" diyerek yanıt verdi. Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin'in ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN HAYATTA'

Hasdümen Mahallesi Muhtarı Bayram Bulut, "Oğlunun bizlere kaybolduğunu bildirmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdik. Dün saat 19.00'dan itibaren bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleriyle arama çalışması yaptık. Birkaç saat sonra otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları bulduk. Gece geç saatlere kadar arama çalışması devam etti. Kısa süre verilen aranın ardından sabaha kadar arama çalışmasına devam ettik. Arama esnasında ses duyduk, oraya yöneldiğimizde kayalık alanın içinde teyzemizi bulduk. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile Ayşe teyzemiz düştüğü yerden çıkarıldı. Allah'a şükürler olsun hayatta olması bizleri sevindirdi" dedi.

FOTORAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı