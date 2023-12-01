8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Başlıyor

Bu yıl 'Arapça Bizi Birleştirir' temasıyla düzenlenecek olan 8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, 9-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda, 30 ülkeden 250'yi aşkın yayınevi ve birçok etkinlik yer alacak.

Bu yıl "Arapça Bizi Birleştirir" temasıyla yola çıkan "8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 9-17 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde okurlarla buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve İstanbul Ticaret Odasının destekleriyle Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından düzenleniyor.

Bu yıl 30 ülkeden 250'yi aşkın yayınevini ağırlayacak fuarda, konferans, panel, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, şiir dinletisi, konser, sergiler, tiyatro ve sanat atölyesi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

"Arapçanın bizi birleştirdiğini düşünüyoruz"

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan fuarın genel koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, Arapça kitabın başkentini yeniden ihya etme adına İstanbul'da tekrar bir araya geldiklerini ifade ederek, "Heyecanlıyız aynı zamanda hüzünlüyüz. 7 Ekim'den bugüne yaşanan olağanüstü şartlar altında Arapça kitap meraklısı herkese kapılarımızı açıyoruz. Ana temamıza Filistin ve Filistin'le ilgili kültür ve edebiyat eserlerini dahil ettik." dedi.

Ağırakça, Filistin'e dikkati çekmek için tüm yayınevlerinin destek verdiğinden bahsederek, "Arapça bizi birleştirir dedik. Çünkü son dönemlerde ülkemizde bulunan göçmelere karşı geliştirilen söylemi üzülerek takip ediyoruz. Biz kutsal kitabımızın dili olan Arapçanın bizi birleştirdiğini düşünüyoruz. Göçmen kardeşlerimiz sayesinde Türk toplumu Arapçaya yakınlaşmaya ve kültür dünyasını yeniden anlamaya başlamıştır." diye konuştu.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Dr. Mehdi Al Jumaili da fuarın Türk ve Arap toplulukları arasındaki bağların güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek, " Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Türkiye'de Arapça kitap basımının gelişmesi ve ayrıca Avrupa'ya ticaretinin artması için önemli bir rolü üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basın Yayım Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç ise İstanbul'un bin yıllardır farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu hatırlatarak, "Bu özelliğiyle İstanbul'un bir Arapça kitap fuarı olmasaydı eksik kalırdı diye düşünüyorum. Fuarın bu yılki temasında olduğu gibi birleşmeye en fazla ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. Gazze'deki mücahit kardeşlerimiz bize birleşmenin ne kadar önemli olduğunu öğretiyorlar. Böyle bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Üyesi Ammar Abdülhalik ve Arapça Kitap Fuarı Koordinatör Yardımcısı Samir Sadi'nin de yer aldığı toplantı basın mensuplarını sorularının ardından tamamlandı.

Arap dünyasının her rengini ve her çizgisini bünyesinde barındıran kitap fuarı kapsamında bu yıl, yaşanan haksız işgali kınamak, maddi ve manevi anlamda kahraman Filistin halkının yanında durmak adına Filistin meselesine dikkati çekileceği açıklandı.

Ayrıca, fuar boyunca düzenlenecek etkinliklerin büyük kısmının Filistin meselesine, Filistinli düşünce ve kültür önderlerine ayrılacağı ve Filistin'e özel resim sergisi düzenleneceği bilgisi verildi.

8. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuar'ı, 17 Aralık'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nin 9. salonunda 10.00-21.00 saatleri arasında Arapça kitap okuyucularını ağırlayacak.