Zonguldak'ta maden faciası davasında Yargıtay kararı bozuldu

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 7 Ocak 2013'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron olarak çalışan Star İnşaat A.Ş.'nin 8 işçisi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı. Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE AYRI DAVA

2013 yılında haklarında takipsizlik kararı verilen TTK üst düzey yöneticilerinden Rıfat Dağdelen, Burhan İnan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Açıkel, Mustafa Şimşek ve Çetin Onur hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile yeni iddianame yazıldı. 6 sanık için 2022'de Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'görevi kötüye kullanmak, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Yargılama, ana dosyadan ayrı olarak devam etti.

ANA DAVADA 'BASİT TAKSİR'DEN KARAR

Ana davayı yürüten Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 'asli kusurlu' olarak belirlediği Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlisi Ersin Koparan'a 'iyi hal' indirimi uygulayarak 'basit taksirle ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Dönemin Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu ile Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz'a 'tali kusurlu' oldukları gerekçesiyle 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Eroğlu ile Yılmaz'ın cezaları para cezasına çevrilirken, ana davadaki Şube Müdürü Ahmet Aktaş ve firma çalışanları Mustafa Ünlü, Murat Çınar, Uğur Öztürk ve Yücel Keskin beraat etti. YARGITAY KARARI BOZDU

İstinafta onaylanan cezaların ardından itiraz edilen dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nde incelenen dosyaya ilişkin 'bozma kararı' verildi. Kararda, '2008 yılından beri aynı maden ocağında faaliyet gösteren Star İnşaat ve TTK yetkililerinin kazaya zemin hazırlayan eksiklikleri öngörerek, önlem alabileceği ve dolayısıyla çalışanların zarar görmesinin engellenebileceğinden 'kaçınılmazlık unsurunun somut olayda bulunmadığı kabul edilmelidir' ifadeleri yer aldı. Mevzuatlara aykırı davranışlarıyla Demirel, Köksal ve Ersin Koparan'ın 'asli kusurlu' olarak kazaya sebebiyet verdikleri belirtilirken, TTK yetkililerinden Kazım Eroğlu, Nurettin Yılmaz'ın eksiklikleri gidermeyen firmaya yaptırım uygulamaması, gaz sensörlerini taktırmaması nedeniyle kusurlu oldukları ifade edildi.

BERAAT KARARI DA BOZULDU

Ayrıca Teknik Nezaretçi olarak görevlendirilen TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Yapı Denetim Grup Başkanı ve Hizmet Alım Şube Müdürü Ahmet Aktaş'a verilen beraati bozan Yargıtay kararında, 'üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek, neticeye asli kusuruyla sebep olduğu ve iş güvenliği mevzuatına aykırı eylemleriyle kazaya sebebiyet verebileceğini objektif olarak öngördüğü halde neticenin meydana gelmeyeceğine inanmak suretiyle dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla bilinçli taksirle hareket ettiğinin anlaşılması karşısında artırım yapılması gerektiği' denildi. Diğer 4 sanık hakkındaki beraat kararında da metan gazı püskürmesi ve sondaj ile ilgili yeterli bilgi verilmediği için isabetsizlik görülmediği ifade edildi. BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA İSTENDİ

Ceza Dairesi, Şafak Sırrı Demirel ile Ersin Koparan hakkında da 'bilinçli taksir' hükümleri ile artırım yapılmasını kararında belirtti. İlal Köksal hakkında ise öldüğü için 'düşme' kararı onandı. Kusurlu oldukları kabul edilen TTK yöneticileri Kazım Eroğlu ile Nurettin Yılmaz'a verilen 24 bin 300 liralık para cezası da hükmün istinaf aşamasında onaylanması nedeniyle onanmasına karar verildi.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Yargıtay tarafından bozulan dosya, yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Bu aşamada Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dönemin 6 üst düzey TTK yöneticisinin yargılandığı dava ile bozulan davanın birleştirilmesine karar verildi. Birleştirilen dosya ile 9 sanığın bu kez 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. TTK üst düzey yöneticilerinden Rıfat Dağdelen, Burhan İnan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Açıkel, Mustafa Şimşek ve Çetin Onur ile TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Yapı Denetim Grup Başkanı ve Hizmet Alım Şube Müdürü Ahmet Aktaş, Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket görevlisi Ersin Koparan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMAYA SADECE 1 SANIK GELDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Açıkel dışında başka sanık gelmedi. Salonda 2 madenci yakını ile 9 sanıktan sadece 3'ünün avukatı hazır bulundu. Sanık avukatları, bozma kararına karşı savunma yaptı. Daha sonra Ersin Koparan'ın bozma kararına karşı savunma yapmadığı belirtilerek duruşma ertelendi.