8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafları servis edildi

Örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi gibi çeşitli suçlardan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları servis edildi.

SAÇ VE SAKALINI UZATIP BOYATTIĞI GÖRÜLDÜ

"Kedicik" olarak bilinen müritleri tarafından internette paylaşıldığı iddia edilen karelerde Adnan Oktar'ın uzattığı saç ve sakalını boyattığı görüldü.

FOTOĞRAFLARIN ALTINDAKİ YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu fotoğrafların bu ay içinde çekildiği öne sürülürken, Adnan Oktar'a ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan çok sayıda kişinin yaptığı yorumlar da dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;