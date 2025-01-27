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78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin denetim firması yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen Ali A.'nın işlemleri devam ediyor.

Bolu'da geçtiğimiz hafta Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Yangın felaketi nedeniyle soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında otelde denetleme yaptığı ortaya çıkan FQC Global Danışmanlık AŞ.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

YANGININ NASIL ÇIKTIĞI SORUSU NETLEŞİYOR

Öte yandan yangının nasıl çıktığı sorusu da netleşmeye başladı. İddiaya göre, yangın öncesi restoran çalışanları kahvaltı hazırlığı yaparken pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ ateş aldı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi. Sabah'ta yer alan habere göre çalışanlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine suyla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı. Büyüyen alevlerin temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

ÇALIŞANLAR KORKUP KAÇTI

Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi. Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

4 ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıJokerAllame:

adalet ve kalkınma partisi komedi dükkanı:)

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Haber Yorumlarıadem alemdar:

Devletimiz gerekeni yapıyor troller çatlıyor

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Haber YorumlarıSefa Altun:

TURİZM BAKANLİGİNİN HİCMİ SORUMLULUGU YOK,OZAMAN TURİSTİK YERLERİ KOY MUHTARLİGİNA BAGLAYİNN .....

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıVEFA:

Adalet komedi tiyatrosu devam ediyor. Bakan ve şurekasının keyfi yerinde! En ön sıradan kıs kıs gülerek izliyorlar!

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Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıSUNSET null:

aynı film, aynı hikaye finali: hiç bir bürokrat koltuğunu kaybetmeyecek, biraz zaman geçsin, bakanlık kusursuz çıkacak. bir çalışan suçu üstlenecek.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

beyoğlundaki gece kulubü yangınında 30 civarı insan hayatını kaybettti. hadi boluda yanan tesis bir turistik tesis diye suçu kültür bakanlığına atıyorsunuz. beyoğlundaki yangında tamamen suç chp li belediye. ona iki çift laf etsenize. siz ne kadar ilkesiz yaratıklarsınız ya hu. insan canı söz konusu iken bari ilkeli davranın. bolulu palyaço başkan korktuk otel müdüründen o yüzden işlem yapmadık diye itiraf ediyor hala buradaki torller hükümet eleştirisi yapıyor

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Haber YorumlarıMehmet Ttt:

Ülkede ne olursa olsun herkes sorumlu, hesap verebilecek konumdadır. Birileri hariç. Haşa onlar Allah'ın korumasındalar!!!

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Haber Yorumlarıoguz ates:

netden biliuon yarra, m jokerallame çalışanların hepsi cumhuriyetçi halk partili üyesi olsaydı yine mi akp suçlu olacaktı çok mu iyi yapıyorsunuz kendi işinizi ki öyle diyon

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Haber YorumlarıBedri Kara:

Gözaltına alınsa nolcak hiçbirine bi s*k olmuyor

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bundan sonra her otelin bahçesinde asansörlü nakliyeci kamyonu bulundurmak zorunlu olmalj ki yangin sirasinda o asansör pencerelere yukseltilir insanlar pencerelerden asansorle aşağı indirilir suanki tum otelerdeki yangin sistemleri yanlış yangin ciksa yine benzer olay olur çünkü sorun yangin merdivenini olup olmamasi degil sorun dumanla dolan uzun koridorlardan dolayı insanlarin yangin merdivenine ulasamamasi sorunudur insanlar yangın merdivenine ulaşamıyor ki insin bu yuzden kesinlikle disardan tahliye edilecek bir sistem olmali

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