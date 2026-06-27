71 yaşında, ikinci üniversiteyi sevinç gözyaşlarıyla bitirdi

AKSARAY'da eşi ve kızının tavsiyesiyle üniversite sınavına girip sosyoloji bölümünü kazanan 2 çocuk babası Nurettin Arıbaş (71), mezuniyet sevinci yaşadı. 40 yıl önce işletme fakültesini bitirip hayata atılan emekli bankacı Koçak, mezuniyet töreninde gözyaşlarına boğuldu. Arıbaş, "Bölümün en yaşlısı olarak bana plaket verdiler, özel hediyeler verdiler. Beni onore ederek salonda 2-3 bin kişiye tanıttılar. Beni alkışladılar. Bu gerçekten şahane bir duyguydu. Ben de çok duygulandım" dedi.

Aksaray'da yaşayan 2 çocuk babası Nurettin Arıbaş, eşi Güler Arıbaş ve kızının tavsiyesiyle 2023 yılında başladığı Aksaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünü 13'üncü bitirerek mezun oldu. 40 yıl önce işletme fakültesini bitirip hayata atılan, 14 yıl önce de banka müdürü olarak emekli olan Koçak, gözyaşlarına boğuldu. Yapılan sürprizle duygulandığını belirten Arıbaş "33 yıl bir bankada çalıştıktan sonra banka müdürü olarak emekli oldum. Daha önce işletme fakültesini 40 yıl önce bitirmiştim. Emekli olunca ailem üniversiteye gitmemi tavsiye ettiler. Ben de onların teşvikiyle girdim. Sosyoloji bölümüne 2023 yılında girip sene kaybetmeden 27-30 kişilik sınıfta 13'üncü sırada bitirdim. Üniversiteyi bitirmemde eşim Güler'in çok yardımı oldu. Sosyoloji bölümü oldu için bezen anket yapıyorduk. Birçok konuyu eşimle çözdüm" diye konuştu.

'HİÇ BEKLEMİYORDUM SÜPRİZ OLDU'

Mezuniyet töreninde kendisine yapılan sürprizden memnuniyet duyduğunu ifade eden Arıbaş, "Bana sürpriz yapmışlar. Bölüm başkanımız bölümün en yaşlısı olarak bana plaket verdiler, özel hediyeler verdiler. Beni onore ederek salonda 2-3 bin kişiye tanıttılar. Beni alkışladılar. Bu gerçekten şahane bir duyguydu. Ben de çok duygulandım. Hiç beklemiyordum sürpriz oldu. Böyle olunca ben de gözyaşlarımı tutamayarak ağladım" dedi.

'HER YAŞTAKİ İNSAN KENDİNİ GELİŞTİRMELİ'

Birlikte eğitim gördüğü öğrencilere de tavsiyelerde bulunduğunu belirten Arıbaş şöyle dedi:

"2 torun çocuklarım ile yakınlarıma bir örnek olmanın ve bir şeyler öğrenmenin yaşının olmadığını göstermek çok önemli. Burada diploma önemli değil. Bir şeyler öğrenmenin yaşının olmadığını ben çocuklarıma gösterdim. Her yaşta insan kendini geliştirmeli. Her gün kendini geliştirmeli. İnsanlar her yaşta bir şeyleri öğrenmeyi göstermenin gururu ben yaşadım. Büyük bir hedefim yok. Bir bahçem var. Orada domates, salatalık ve biber yetiştiriyorum. Bi rde kitap yazıyorum. Gençlere kendinize güvenin dedim. Bilginize güvenin ve çalışın dedim. Hak ederek her şeye sahip olun. Durduğunuz yerde öz güven olmaz. Bilgi beceri geliştireceksiniz diye tavsiyelerde bulundum."

'EĞİTİMİN YAŞI YOK, BEN OLSAM BECEREMEZDİM'

Güler Arıbaş ise "Eşimi 71 yaşında azimli ve çok çalışkan. Beni de gerçekten ders çalışırken hiç yormadı. Mezuniyet töreninde bizde duygulandık. Kızlarım ve torunlarımla birlikte çok sevinçliyiz. Ben de emekli bir öğretmenim. Bu işte azim gerekli. Eğitimin yaşı yok, ben olsam beceremezdim. Ben de kitap okumayı çok severim ama ben artık daha çabuk sıkılıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı