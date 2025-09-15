7. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali Başladı

GAZİANTEP, 15 Eylül (Xinhua) -- 7. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroANTEP), cumartesi günü mutfak gelenekleriyle ünlü Gaziantep'te başladı. Festival, yemekler aracılığıyla kültürü ön plana çıkaran bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen GastroANTEP, bu yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

13-21 Eylül tarihleri arasında dokuz gün sürecek olan festival, cumartesi günü Gaziantep Kalesi'nden başlayıp tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndan geçerek Gaziantep'in en eski parklarından biri olan Balıklı Park'ta sona eren, renkli bir geçit töreniyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılış töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep'in sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Alpaslan, "Sanayisi, ticareti ve ekonomisiyle öne çıkan şehrimiz, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de ayrı bir değer taşıyor. Dokuz gün boyunca konserlerden tiyatro oyunlarına, söyleşilerden gastronomi sunumlarına kadar yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Gaziantep gastronomisi UNESCO tarafından tescillenmiş olup, 500'den fazla farklı yemeğiyle küresel çapta önemli bir yere ulaşmıştır. Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğindeki çalışmalar sayesinde Gaziantep, gastronomi alanında marka bir şehir haline gelmiştir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de festivalin heyecan verici etkinliklerine dikkat çekerek, vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet etti.

Şahin, "Bu festival sıradan bir festival değildir. San Sebastian, Londra, Paris ve Tokyo'da gastronomi alanında konuşulan her şey bugün bu salonda tartışılıyor. Çiftçilerden Michelin yıldızlı şeflere kadar herkes burada. Gaziantep, gastronomi alanında bir odak noktası, bir kutup yıldızı haline gelmiştir" dedi.

Şahin, "Şehrimizde yuvalama yemeğinin ardında yatan bir felsefe, bir sosyoloji var. Bayramlardan düğünlere, taziyelerden bir çocuğun dişi düştüğünde verilen hediyeye kadar mutfağımızdaki her şey ritüellere dayanıyor. 26 hanı, Osmanlı ve Selçuklu eserleri ve Roma mozaikleriyle bu şehir bir medeniyetler mozaiği" diye ekledi.

2018'de başlayan festivalin bu yıl yedincisi düzenleniyor. Büyük övgü toplayan Gaziantep mutfağı, Aralık 2015'te UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı" listesine eklendi. 2004 yılında kurulan ağ, dünya çapında 116 şehri kapsıyor.