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7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Malatya Darende'de Depremzedeler İçin Çadır Kuruldu, Çorba Dağıtıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden biri de Malatya oldu. Darende ilçesinde depremzedeler için çadır kuruldu, çorba dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden biri de Malatya oldu. Darende ilçesinde depremzedeler için çadır kuruldu, çorba dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu 10 il arasında Malatya da yer alıyor. Malatya'nın Darende ilçesinde depremzedeler için çadır kuruldu, çorba dağıtıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

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