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"64. Uluslararası Bursa Festivali" başladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle başladı. Açılışta konuşan yetkililer, festivalin kentin kültür ve sanat vizyonundaki önemini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen "64. Uluslararası Bursa Festivali" başladı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserin açılışında Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde eserlerini seslendirdi.

Açılışta konuşan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Zekeriya Birkan, festivalin kentin köklü değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Birkan, kuşakları sanatın evrensel diliyle buluşturan bu büyük organizasyonun Bursa'nın kültür ve sanat vizyonunun en güçlü yansıması olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gençler ve ailelerini organizasyonda görmekten mutlu olduğunu belirterek sanatla ve müzikle büyüyen nesillerin, barışın ve köklü mirasın taşıyıcısı olacağını ifade etti.

Açılışın ardından Zekeriya Birkan, festivalin ana sponsoru Uludağ Gazoz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
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