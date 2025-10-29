Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Yarışma' Başladı

Güncelleme:
62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Ulusal Yarışma' kategorisinde 'Tavşan İmparatorluğu' ve 'Aldığımız Nefes' filmleri seyirciyle buluştu. Filmlerin yönetmenleri ve oyuncuları, gösterimlerin ardından düzenlenen söyleşilerde kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma heyecanı, Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" ve Şeyhmus Altun'un yönettiği "Aldığımız Nefes" filmleriyle devam ediyor.

Dünya galasını Talinn Black Nights Film Festivali'nde yapan "Tavşan İmparatorluğu"; devletten maaş alabilmek uğruna, babası Beko tarafından, zorla engelli taklidi yaptırılan Musa'nın, kendisi gibi doğasından koparılıp tazı yarışlarında yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi beyazperdeye taşıyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşiye; senarist- yapımcı- yönetmen Seyfettin Tokmak ile çocuk oyuncular Perla Palamutçuoğulları ve Alpay Kaya katıldı. İlk filmi "Kırık Midyeler"de de çocuklarla çalıştığını hatırlatan yönetmen Seyfettin Tokmak, bu filmdeki çocuk hikayesinin kaynağını şöyle anlattı:

"Pandemi öncesinde Ümraniye Cezaevi'nde çocuklara gönüllü sinema öğretmenliği yapmaya başladım. Orada çocukluğa dair çok sert ve çok da anlayamadığım bir melankoli hisettim. 'Çocuk, melankoliyi nasıl yaşar' sorusundan yola çıktım. 'Kadını hayattan ve coğrafyadan çekince geri kalan şey nedir' sorusu bende karşılığını böyle buldu. Erkek dünyasının vahşi hali daha da görülmeye başlıyor."

Çocuk oyuncular ise çekimlerin üzerinden üç yıl geçtikten sonra filmi izlediklerinde hissettiklerini paylaştı. Perla Palamutçuoğulları, "Eski fotoğraf albümlerine bakmak gibi oldu. Böyle bir film çekmiş olmak bana gurur verdi" derken Alpay Kaya, hislerini "Üç sene aradan sonra bugün izlemek daha gurur verici" sözleriyle ifade etti.

"Çocukluğuma ve aynı zamanda göç edememeye, gidememeye dair bir hikaye"

Şeyhmus Altun'un yazıp yönettiği; 2000'lerin başında bir Anadolu kasabasındaki yangında annesini kaybeden 12 yaşındaki Esma'nın vakitsiz büyüme hikayesi "Aldığımız Nefes" filminin AKM Aspendos Salonu'ndaki gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşiye ise yönetmen Şeyhmus Altun, oyuncular Defne Zeynep Enci, Hakan Karsak ve yapımcı Fevziye Hazal Yazan katıldı.

Filmin aslında kızkardeşinin hikayesi olduğunu dile getiren yönetmen Şeyhmus Altun; filmi, "Çocukluğuma ve aynı zamanda göç edememeye, gidememeye dair bir hikaye" diye tanımladı.

Filmde başrolü oynayan Defne Zeynep Enci ise karakterine ilişkin, "Annesini kaybetmiş ve evde annesinin rolünü üstlenmiş bir kız çocuğunu canlandırıyorum. Okuyup büyümek istiyor ama önünde bir duvar var ve bunu aşamıyor. İstediklerine ulaşamadığı için de mutsuz ve içine kapanık bir kız çocuğu" dedi.

Oyuncu Hakan Karsak da karakterini nasıl oluşturduğundan bahsetti ve "Karakteri oturtmak adına en çok beslendiğim şey insanoğlunun, ölümü hızla unutması. Ölüm, mutlak bir gerçek ama hiç gerçekleşmeyecekmiş gibi yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
