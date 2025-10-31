Haberler

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Belgesel Gösterimleri

Güncelleme:
62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Mardinli Ermeni demir ustası Yervant Demirci, gizemli sanatçı Mehmed Siyah Kalem ve grafik tasarımcı Birol Bayram'ın hayatını konu alan belgeselleri seyirciyle buluşturdu. Yönetmenler ve yapımcılar, eserlerinin arka planını ve üretim süreçlerini paylaştı.

(ANTALYA) - 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ermeni bir demirci ustası, yüz yıllar ötesinden meçhul bir ressam ve ismi, kitap kapaklarının ardında duran bir tasarımcıyı konu alan belgeselleri, seyirciyle buluşturdu.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışma filmlerini kitlelere tanıtmaya devam ediyor. Festivalde, Mardinli Ermeni demir ustası Yervant Demirci'nin hayatını anlatan "Yerli Yurtsuz", kimliğine dair hala bilgi bulunmayan gizemli sanatçı Mehmed Siyah Kalem hakkındaki "Üstad Mehmed Siyah Kalem" ve grafik tasarımcı Birol Bayram'ı ele alan "Kitabın Rüyası" belgeselleri seyirci karşısındaydı.

"Kendim kamera ile üretim yapmak istedim"

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'ndaki gösterimlerin ardından ilk olarak "Yerli Yurtsuz"un yönetmeni Rıza Oylum, yapımcısı Murat Yıldırım ve kurgucusu Ali Moslemi soruları cevapladı. Yönetmen Rıza Oylum, Yervant Demirci ile tanışıp samimi olduktan sonra belgeseli yapmaya karar verdiğini söylerken, "10 yılı aşkın süredir sinema üstüne yazılar yazıyorum. Kameradan çekilen görüntüleri yazıya dökmek dışında kendim de kamera ile üretim yapmak istedim. Benim genel çalışma disiplinim; ötekiler, azınlıklar üzerine. Türkiye içindeki azınlıkların yanında farklı ülkelerdeki hakim inancın, hakim yapının dışında kalanlar. O yüzden buradaki açmazların, çatışmaların görsel dile geçmesi gerektiğini düşündüm" dedi.

" 'Siyah Kalem Dansı' ile yollarımız kesişti"

Türk resminin belki de en özgün ve en gizemli figürü Mehmed Siyah Kalem'in peşine düşen "Üstad Mehmed Siyah Kalem" belgeseli de seyirci karşısındaydı. Gösterimin ardından yönetmen Selin Aktaş ve besteci Mehmet Can Özer, soruları cevapladı. Prof. Evren Karayel Gökkaya'nın, "Orta Çağ'ın Grotesk Dünyası ve Mehmed Siyah Kalem'in Demonları" makalesi sayesinde Siyah Kalem'den haberdar olduğunu belirten yönetmen Selin Aktaş, "Bunun üzerine Siyah Kalem'le ilgili neler var, diye bir araştırmaya giriştiğimde Mehmet Bey'in 'Siyah Kalem Dansı' albümünü gördüm. Böylece yollarımız kesişti" diyerek belgeselin hayata geçme sürecini özetledi.

Gösterim sonrası seyirciyle buluştular

"Kitabın Rüyası", grafik tasarımcı Birol Bayram'ı; Zeynep Atakan, Ahmet Ümit, Yekta Kopan, Gürbüz Doğan Ekşioğlu gibi özel isimlerin de anlatımıyla beyazperdeye taşındı. Belgeselin yönetmeni Aslı Atasoy, görüntü yönetmeni Hakan Kasırga, belgeselin katılımcılarından akademisyen-küratör Sevengül Sönmez ve belgeselin odak ismi Birol Bayram, gösterim sonrası seyirciyle bir araya geldi.

Gazeteci-yönetmen Aslı Atasoy, hazırladığı bir haber dosyası vesilesiyle Birol Bayram ile tanıştıktan sonra kitap kapağı tasarımlarından haberdar olduğunu ve bunun üzerine belgesel fikrinin geliştiğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
