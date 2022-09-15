61 çiftçiye 'süt sağım' makinesi dağıtıldı

ERZURUM - Oltu Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 61 adet süt sağım makinası Oltu Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan süt hijyeni ve 61 adet süt makinesi alımı projesinin yüzde 70 DAP Bölge Kalkınması İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanırken yüzde 30 nu çiftçiler karşılayarak süt sağma makinesi sahibi oldular.

Programda açılışı konuşmasını yapan Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan "Kurumumuz tarafından hazırlanan süt hijyeni ve 61 adet süt sağım makinası alımı projesinin yüzde 70'i DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 30'u da çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. Proje sayesinde kırsalda tarımsal üretimde aktif çalışarak üretime büyük katkı sağlayan kadınlarımızın iş yükünün hafiflemesine bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olunacaktır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar "Geçirdiğimiz pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna savaşı tarımsal üretimin olmazsa olmazımız olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler de çiftçilerimize katkı sunmak ve üretimlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri adına destekler veriyoruz" dedi.

DAP Bölge Başkanı Prof.Dr.Osman Demirdöğen, "Kurum olarak 15 ilden sorumluyuz. Elimizdeki kıt kaynakları verimli bir şekilde kullanarak bölgemize hizmet vermeye çalışıyoruz.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Süt sağım makinası dağıtımı projesi kapsamında ortaya koydukları bu girişim için DAP Bölge Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde üretim özellikle pandemi sonrasında çok daha önemli hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla üretim olması gerekli. Bu konuda bizler de üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız" dedi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "DAP Bölge Başkanı Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürlü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürüne teşekkür ederek, bu tür projelerin ilçeye ve köylere katma değer katacağını ifade ederek, sayılarının artmasını istedi.

Programa, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof.Dr.Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Osman Akar,Oltu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Temel Aslan Oltu Ak Parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü, MHP Oltu ilçe Başkanı Mehmet Coşkun, Mahalle ve Köy Muhtarları ve çiftçiler katıldı.