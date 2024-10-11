Üye Girişi
Haberler

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Savrulan Zaman' Gösterildi

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Savrulan Zaman' Gösterildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 5. gününde Selim Evci'nin hem senaristi hem yönetmeni olduğu 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı. Büyük ilgi gören film sonrası ekibi seyirciyle buluştu.

BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı. Filmin hem senaristi hem yönetmeni olan Altın Portakal Ödüllü Selim Evci, filmde aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 5'inci gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Selim Evci'nin senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olduğu 'Savrulan Zaman' filminin gösterimi yapıldı. Kadrosunda Selim Evci, Özge Gürel, Beste Bereket, Erdem Şenocak, Mine Teber, Nihan Okutucu, Derya Karadaş gibi isimlerin yer aldığı filmin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan gösterimi büyük ilgi gördü.Gösterim sonrası film ekibinin seyirciyle buluştuğu söyleşiye filmin yönetmeni ve senaristi Selim Evci, filmde de rol alan oğlu Ege Evci ile birlikte sahneye çıktı. Söyleşide konuşan Altın Portakal Ödüllü yönetmen Evci, Çok zordu ama sinemayı seviyorsanız her alanında bulunmak gerekir. Oyunculuk konusunda da çok zorlandım ama keyif aldım. Oynayıp izlemek meselesi çok zor. Bir deneyimdi ve tatmak istedim. Karakterleri anlayarak oluşturmaya çalışıyorum. Bu filmi bir üçleme yapmak istiyorum. Bekarlık, evlilik, belki bir boşanma ya da yaşlılık gibi. Bu hayatın bir kesitiydi. Bir daha bir filmde oynar mıyım bilmiyorum. Rol için önce bir seçme yaptım kendimi de bir seçmeye sokayım dedim dedi.Filmin oyuncularından Özge Gürel, Benim de hayatımın karışık döneminde girdiğim bir projeydi. Bana çok iyi hissettirdi. Hayatımı yola sokmama manevi anlamda yardımcı olan bir dönem vardı diye konuştu.Filmin bir diğer oyuncusu Nihan Okutucu ise kendisinde tanımadığı bir tarafını ortaya koymasına alan açan bir film olduğunu, bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber - Kamera Semih ERSÖZLER ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Film Festivali Kültür Sanat Selim Evci Yönetmen Antalya Magazin Güncel

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi! Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.