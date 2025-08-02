600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı

600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
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600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
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Hükümet ile girdikleri zam pazarlığında istediklerini alamayan ve greve gideceklerini duyuran 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamuda zam pazarlığında anlaşma sağlandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Ankara'da imzayı attı. Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak. Bunlara ek olarak maaşlara günlük 50 TL, aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edildi.

Kamu işçisinin zam pazarlığı sürecinde düğüm çözüldü. Ankara'da 600 bin kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı.

Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. İşçi tarafı adına da Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert imzaladı. Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak.

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında önceki gece yapılan görüşmeler sonucunda kamu yeni teklifini sunmuştu. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 24 artı 11'lik teklifte revizyon yapıldı. Yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti.

Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki 'bir problem yok', biz de bakanlığa 'tamam' diyeceğiz. Problem varsa 'yapmıyoruz' diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak" diye konuşmuştu.

GREVLER ERTELENMİŞTİ

Ayrıca, Atalay, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağını belirtmişti.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, grev 'Milli güvenlik' gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.

"OLUMLUYA YAKIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Atalay, şu sözleri kullanmıştı:

"Hükümetin son teklifi yüzde yüz olumlu değil ama olumluya yakın. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek"

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıUyelik:

Kamu işçisi yine istediğini aldı. Bakalım memur yüzde 6+5 i geçebilecek mi? Memur maaşı ile kamu işçisi arasında hem çalışırken hem de emekli olduktan sonra ki süreçte bu kadar fark olması adil değil. Kamu işçisi statüsünde çalışan çaycının senelik toplam gelirinin kurumun memur statüsünde çalışan en üst düzey yoneticisinden fazla olması akla, mantığa, adalete sığmaz.

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Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıMehmet yeşil:

bilgisizce bir konuşma. mail adresi atarsan 16 yıllık isciyim ağır ve tehlikeli işlerde çalışan bir yüksek gerilim teknisyeni olarak 40760 TL lik bordromu atabilirim.

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Haber YorumlarıTemel Yaşam:

Nasil aldi istediğini. Tam tersi alamadi. istediginin %1 ini bile alamadi. %27 vergi verirken %24 zam ne demek ki. Memur 2 yıl once 8000 seyyanen zam alırken isci 1500 seyyanen almıs bu mu adalet. Ustelik bu isciler icinde o kadar vasifli isciler de var. Muhendisi, kaynakcisi, tesisatcısı, elektrikçisi, marangozcusu, teknikeri, biyomedikalcisi, guvenlikcisi. Birakın bu laf atmaları. Herkesin hakkını versinler. Vergide adalet saglansın. Ustelik.memur haflaik 40 saat bile çalışmazken işçi 45 saat

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Haber YorumlarıSalih Ates:

Bılip bilmeden konuşma memur olmuşsun ama cahilce konuşuyorsun

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Haber YorumlarıENGİN UNAL:

Aynı işi yaptığım memurun yarı parasını alıyorum. Boş konuşmayın derim. Bende bende üniversite mezunuyum. Boş konuşmayın.

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Haber Yorumlarıh4t76wjv4k:

ayip yazik gunah milletin ekmegine göz dikmeniz,bi doymadiniz yillardir

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Sendikalar el birliği ile işçilerin haklarının ırzına geçtiler.

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Yancı sendika.. bu ülkede sendikaya lüzum kalmamıştır

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Haber YorumlarıValeron:

Esas bu sendikalardan korkacaksın. Yatacak yeriniz yok . Memur işçi farketmez hepsinin refahını yükseltin.

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