6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Gaziantep Deprem Müzesi'nin kurulacağı alanda kamulaştırma tamamlanmak üzere

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Nurdağı ilçesinde depremleri unutturmamak adına yapacağı Gaziantep Deprem Müzesi için 10 dönümlük alanı kamulaştırma çalışmalarında sona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerin unutulmaması ve olası depremlere karşı hazırlıklı olunması için materyal ve simülasyonların yer aldığı Deprem Müzesi için çalışmalara devam ediyor.

Nurdağı'nda kurulacak müzede, eğitim ve gösterimlerin yanı sıra gelecek nesillere farkındalık oluşturulması için alanlar da oluşturulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, depremlerin unutulmaması ve gerekli derslerin çıkarılması için gelecek nesillerin bu dönemde neler yaşandığını görmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Depreme karşı toplumların bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Depremi unutursak ve unutturursak yeni 6 Şubat'lar olur, yeni canlarımız kaybolur. Biz onu unutturmamak için teknik ve proje ekibimizle Japonya'nın Kobe şehrine gittik. Orada 7,7 depreminden sonra şehri nasıl yapılandırmışlar, onu gördük. Aynı zamanda orada deprem anma ve eğitim merkezi yapmışlar. Biz de benzeri için kolları sıvadık ve Nurdağı'nın tam girişinde 10 dönüm alanı kamulaştırıyoruz. Enkaz altında kalan arabaların parasını ödüyoruz. Bütün bölgenin deprem şehitlerini andığımız müzeyi tamamladığımızda, içeri girdiğiniz anda deprem anına gidip simülasyon ile 7,7 ile sallanacaksınız, dışarı çıktığınız zaman enkazı görüyor olacaksınız. Mutfaktaki yıkılan fincanı, altta kalan traktörü, bir çocuğun elindeki oyuncağının nereye düştüğünü göreceksiniz. 7,7'lik sallantıdan canlı olarak orayı yaşayacaksınız. Bir bilim kurulu ile çalışarak 10 dönümlük alandaki enkazı reçine ile donduruyoruz."

"Gaziantep bugün, dünden daha dirençli"

Gaziantep'in risk haritasının da çıkarıldığını dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüme başlıyoruz. En önemlisi üst yapıda risk alanlarını belirlemek. Aynı zamanda diğer en önemli şey de vatandaşı buna uygun olacak şekilde eğitim vermek ve bilgilendirmek. Bunları ne kadar yapabilirsek, bu şehir o kadar dirençli olacak. Dolayısıyla Gaziantep bugün, dünden daha dirençli ama halen bu şehrin üçte biri gecekondu olduğu için daha yapılacak çok iş var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum. Deprem sabahı geldi ve hiç gitmedi. Bu kadar hızlı ayağa kalkmamızın nedeni bu oldu. Belediye olarak çok fazla çalışma yaptığımız için diğer şehirlerden farkı ortaya koyuyoruz. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinin kendinden dönüşüm yapması gerekiyordu. Bir ilçede 7 bin, diğer ilçede 7 bin olmak üzere yıkılan evler vardı. Yönetmeliği değiştirdik. Yeşil balkona geçtik ve şehrin ana damarındaki evler yapılmaya başlandı."

Depremle ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirten Şahin, "Bu bir yolculuk. 6 Şubat'tan çıkardığımız derslerle tamamen teknik ve bilimsel bu yolculukta her gün ilerliyoruz. Geçen yıl sempozyum yaptık ve onun çıktılarını aldık. Bundan sonra da yaptığımızı da toplumla paylaşacağız. Dolayısıyla bir daha 6 Şubat'lar yaşansın istemiyoruz. Yaşandığında da bu kadar yapı stoku kaybetmek ve bu kadar da can kaybetmek istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.