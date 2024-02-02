Malatya Ticaret Odası, deprem bölgesindeki besicilere destek taleplerini dile getirdi

GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Malatya Ticaret Odasının aynı zamanda besicilik de yapan yöneticileri, deprem bölgesindeki şehirlerde bulunan besicilerin hayvan varlığının artırılmasına yönelik destek taleplerini dile getirdi.

Malatya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sabri Balık, AA muhabirine, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin besicilerin yanında olduğunu söyledi.

Bu süreçte devletin yardımlarıyla kendilerini yalnız hissetmediklerini belirten Balık, yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara teşekkür etti.

Çalışmaları sırasında yaşadıkları sıkıntılara da değinen Balık, Malatya'da besicilerin özellikle hayvan bulmakta zorlandığını dile getirdi. Balık, "Besicilerin kestirecek hayvanı var, yerine hayvan alamadığı için kestiremiyor. Çünkü kestirdiği zaman işletmesi boş kalıyor. Depremde herkes gitti, besici, üretici hayvanını terk edemedi. O şartlara rağmen hayvanının, canının derdine düştü. Şu anda çiftliklere hayvan ithalatında kapasitelerinin yüzde 20'si kadar izin veriliyor. Biz kapasitemizin tamamı kadar izin verilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Tarım ve Orman Bakanı'ndan bize yardımcı olmasını talep ediyoruz. Bize bu izni versinler, biz besleyelim boşta kalmayalım." diye konuştu.

Hayvancılığın zahmetli bir iş olduğuna dikkati çeken Balık, hayvanlara bakıcı bulmakta da zorlandıklarını dile getirdi.

20 bin başlık besi organize sanayi bölgesi

Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi de Malatya'nın Doğu Anadolu'da hayvan varlığı bakımından birinci sırada olduğunu söyledi.

Depremin ardından besicilere yapılan yardımlara işaret eden Almendi, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimiz arkamızda. Üretici hayatına geri döndü. Yıkılan ahırlarımız, ölen hayvanlarımız oldu. Devletimiz ölen hayvanların yerine küçük ve büyükbaş olmak üzere yenilerini verdi. Üretimimiz devam ediyor. Malatya'da Yazıhan bölgesinde 20 bin başlık besi organize sanayi bölgesi kuruluyor. Bu yıl faaliyete geçmiş olacak."

Yetiştirecek hayvan bulmakta zorlandıklarına dikkati çeken Almendi, hayvan ithalatındaki kontenjanın deprem bölgesindeki şehirler için artırılmasını ve yüzde 100 olarak uygulanmasını talep etti. Almendi, yem fiyatlarındaki artışlara karşı tedbir alınmasının da üreticileri rahatlatacağını sözlerine ekledi.