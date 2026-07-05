GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2026

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Banaz Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret edecek, Orman Köylerine Su Tankeri ve Traktör Dağıtımı Töreni ile AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Uşak/10.30/16.00/19.30)

2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara)

2 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı"na iştirak edecek.

(Bursa/11.30)

2 - YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İsviçre'yi konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

2 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Meksika-İngiltere, Portekiz-İspanya maçları yapılacak.

(Mexico City/03.00/Dallas/22.00)

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Kaynak: AA