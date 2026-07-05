Haberler

Anlaşıldı! Amedspor'a Kosovalı milli stoper

Anlaşıldı! Amedspor'a Kosovalı milli stoper
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor, transfer döneminde Kosova Milli Takımı'nın deneyimli savunma oyuncusu Lumbardh Dellova ile anlaştı. Resmi duyuru henüz yapılmazken, transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

  • Amedspor, Kosova Milli Takımı stoperi Lumbardh Dellova ile transfer için anlaştı.
  • Dellova'nın katılımıyla Amedspor'daki Kosovalı oyuncu sayısı üçe çıkacak.
  • Lumbardh Dellova, CSKA Sofya forması giyen 1.87 metre boyunda, stoper ve ön libero oynayabilen bir futbolcu.

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla giriş yapmayı amaçlayan Amedspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 

AMEDSPOR'A KOSOVALI MİLLİ STOPER

Yeşil-kırmızılı ekibin transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri Kosova Milli Takımı'nın deneyimli savunma oyuncusu Lumbardh Dellova oldu. Diyarbakır temsilcisinin, CSKA Sofya forması giyen başarılı stoperle el sıkıştığı ve transferin birkaç gün içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. 

KOSOVALI SAYISI ARTIYOR

Lumbardh Dellova’nın takıma katılmasıyla birlikte Amedspor’daki Kosovalı oyuncu sayısı da üçe çıkmış olacak. Daha önce renklerine bağladığı Florent Hasani ve Ermal Krasniqi'nin ardından Dellova'yı da kadrosuna katan Amedspor'da, teknik direktör Besnik Hasi'nin Balkan kökenli futbolculara verdiği önem bu transferle bir kez daha ön plana çıktı.

DELLOVA KİMDİR?

31 Ocak 1999 doğumlu ve 1,87 metre boyundaki Lumbardh Dellova, kariyerine kendi ülkesinde KF Dukagjini ve KF Ballkani takımlarında başladı. Gösterdiği başarılı grafiğin ardından Hırvatistan'ın NK Osijek ekibine transfer olarak Avrupa deneyimi kazandı. Asıl pozisyonu stoper olan Kosovalı oyuncu, savunmanın yanı sıra ön libero mevkiinde de görev alabiliyor. Physical gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve savunmadan oyun kurma becerisiyle tanınan Dellova, Kosova Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu

Trump'ın NATO programı belli oldu! Sürpriz iki isimle görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi

Devasa konvoy Ankara'da! Bu canavarlar o ülkenin liderini taşıyacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
Başpehlivan Erkan Taş, Edirne’de hamam geleneğini sürdürdü

Kırkpınar'ı kazanır kazanmaz 5 km yol yürüyüp soluğu orada aldı
Ankara'da NATO üyesi ülkelerin bayrakları binaya yansıtıldı

Ankara dev zirveye hazır! 32 ülkeninki birden yansıtıldı
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı