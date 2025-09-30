Haberler

6. Esenler Film Festivali Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Esenler Belediyesi, 19-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 6. Esenler Film Festivali için kısa film yarışması başvurularını almaya başladı. 240 bin lira ödül verilecek yarışmaya 25 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "6. Esenler Film Festivali"nde, kısa film yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival 19-23 Aralık'ta sinemaseverleri Esenler'de buluşturacak.

Toplam 240 bin lira ödülün verileceği yarışmaya, 25 Ekim'e kadar başvurulabilecek.

Yarışmaya Jüri Özel Ödülü eklendi

Ön jüri tarafından değerlendirilecek filmler arasından seçilecek 10 film, festival haftasında büyük ödüller için yarışacak.

"En İyi Film Ödülü"nü kazanan yapıma 60 bin lira, ikincilik ödülüne değer bulunan yapıma 50 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira takdim edilecek.

Bu yıl ilki verilecek "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan filmin sahibi 30 bin lirayla ödüllendirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de 10'ar bin lira gösterim telifi verilecek.

Yarışma tüm türlere açık

Yarışmaya, kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerde filmlerle başvurulabilecek.

Dereceye girenler, festivalin kapanış günü 23 Aralık'ta düzenlenen törenle ödüllerini alacak.

Detaylı bilgi ve yarışma koşullarına "esenlerfilmfestivali.com" üzerinden ulaşılabilinir.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
