6 çocuğa cinsel istismara, 260 yıl hapis cezası verildi

ANKARA'da Yılmaz Kuyugöz (59) hakkında 6 çocuğa, 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla, 400 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı. Sanık Kuyugöz hakkında; 6 çocuk için ayrı ayrı nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi.

Olay, mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için Arife Pulat'a bıraktığını, Arife Pulat ile birlikte yaşayan Yılmaz Kuyugöz'ün istismarının bu dönemde başladığını söyledi. H.D., annesinin bir süre sonra sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren Yılmaz Kuyugöz'ün yazın evlerine gelen Arife Pulat'ın 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanığın, annesi ile resmi nikahla, Pulat ile de dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., Arife Pulat'ın da olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, "Kimseye söyleme, zamanla alışırsın" dediğini ileri sürdü.

Hakkında 400 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Yılmaz Kuyugöz, dosyada bulunan görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirterek, masum olduğunu söyledi. Sanık hakkında 1'i üvey çocuğu, 3'ü birlikte yaşadığı Arife Pulat'ın yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 6 çocuk için ayrı ayrı, 'nitelikli cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve müstehcen yayınları kayıt altına alma' suçlarından toplam 260 yıl hapis cezası verildi.