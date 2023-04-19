6 BİN 600 NÜFUSLU AMASRA'YA BAYRAMDA 50 BİN TATİLCİ

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bulunan tüm otel ve pansiyonların rezervasyonları Ramazan Bayramı tatili için yüzde 100'e ulaştı.

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bulunan tüm otel ve pansiyonların rezervasyonları Ramazan Bayramı tatili için yüzde 100'e ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçeye günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 50 bin turist beklediklerini ifade ederek, 'Misafirlerimizin tatilleri boyunca herhangi bir sorun yaşamamaları için belediye ve kaymakamlık olarak gerekli tedbirleri aldık" dedi.

Amasra Kalesi'nin 8 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığı Amasra ilçesi, bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Ramazan Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 5 bin yatak kapasiteli otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Amasra'ya bayram tatilinde günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 50 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirterek, 'Amasra ilçemiz her bayram tatili ve sezonda olduğu gibi bu bayramda da yine yoğun bir taleple karşı karşıyadır. Şu anda konaklama işletmelerimizde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmış durumdadır. İlçemizi ziyaret edecek günübirlikçi yerli turistlerimizle nüfusumuzun 50 bine ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda gelecek turistlerimizi ağırlayacak kapasiteye sahibiz. Bu bayramımızı da hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle hoşça geçirmeyi hedefliyoruz. Bayramdaki yoğunluk nedeniyle misafirlerimizin bir aksaklık yaşamaması için bizler Kaymakamlık, Belediye, Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarımızı tamamladık'dedi.

MAVİ BAYRAKLI İNKUM'A GÜNDE 10-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

Bartın'da 3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkum tatil beldesi de ilgi görüyor. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 'Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkum'da gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.