Gaziantep FK'li Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'nin kadro yapısına eleştiri

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK formasıyla Fenerbahçe’ye karşı mücadele eden Serdar Dursun, 0-0 biten karşılaşmanın ardından eski takımı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Milli santrfor, sarı-lacivertli ekibin kadro yapılanmasını eleştirdi.

''OYUNCU AÇISINDAN YETERSİZLİK VAR''

Fenerbahçe'nin mevcut kadro derinliğinin ve kalitesinin hedeflerin gerisinde kaldığını savunan deneyimli golcü, "Bence Fenerbahçe'de oyuncu açısından yetersizlik var. Bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor, o da ifade edemiyor bence hepsini. Hoca da istediği oyunu çıkaramıyor." dedi.

''GOLLER ATMAK İSTİYORUM''

Kendi hedeflerinden de bahseden golcü isim, ''Zor bir maçtı. Geçen hafta galibiyetimiz vardı, bugün zor maçtı. 3 puan için sahaya çıkmıştık. İlerideki haftalarda goller atmak istiyorum.'' şeklinde konuştu.