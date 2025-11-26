Haberler

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalışma yürüttüğü 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e geliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenlemenin yasalaşması halinde, ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestliğe geçerek tahliye edilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamına göre bu sayının ilerleyen dönemde artabileceği değerlendiriliyor.

  • 11. Yargı Paketi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
  • Paketin yasalaşması halinde yaklaşık 50 bin kişi denetimli serbestlikle tahliye edilecek.
  • Cezaevlerinde 428 bin 267 tutuklu ve hükümlü bulunuyor, kapasite ise 302 bin 886 kişi.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalışma yürüttüğü 11. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceği tarih belli oldu.

YARIN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını tamamladığı düzenlemenin yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Mevcut çerçevede yasalaşması halinde, ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestliğe geçerek tahliye edilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamına göre bu sayının ilerleyen dönemde artabileceği değerlendiriliyor.

PANDEMİ SÜRECİNDEKİ GEÇİCİ UYGULAMA

Temmuz 2023'te Covid-19 koşullarının devam etmesi gerekçesiyle yürürlüğe giren geçici infaz düzenlemesi, açık cezaevlerindeki hükümlüler için önemli kolaylıklar getirmişti. Cezasının bitimine 5 yıl veya daha az süre kalanlara, başvuru şartı aranmadan denetimli serbestlik hakkı tanındı. Açık cezaevine ayrılmasına 3 yıl ya da daha kısa süre kalanlar ise 3 yıl erken denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevine dönmeden tahliye edildi. Düzenleme, terör ve örgütlü suçları kapsam dışında tutuyordu.

HÜKMÜ DAHA GEÇ KESİNLEŞENLER YARARLANAMADI

Uygulamanın yalnızca 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlar için geçerli olması, "aynı suç, farklı infaz" eleştirisini beraberinde getirdi. Suçu aynı dönemde işlemesine rağmen hükmü daha geç kesinleştiği için cezaevine girmeyenler, düzenlemeden yararlanamadı. Ardından denetimli serbestliğin yeniden bir yıla indirilmesi ise tepkilerin daha da büyümesine yol açtı.

MHP–AK PARTİ TEMASLARI SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Bu eleştirilere son vermesi beklenen 11. Yargı Paketi'nin geçtiğimiz hafta Meclis'ê sunulması öngörülüyordu. Ancak MHP'nin infaz eşitsizliğini giderecek bir düzenlemenin pakete eklenmesi talebi üzerine süreç ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, pandemi dönemindeki düzenleme sonrası ortaya çıkan eşitsizliği bildiklerini belirterek Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etmiş ve bu açıklama, düzenlemenin pakete dâhil edileceğinin işareti olmuştu.

CEZAEVLERİNDE TARİHİ YOĞUNLUK

İnfaz düzenlemesinin yeniden gündeme gelmesinde cezaevlerindeki doluluk oranı da etkili oldu. Adalet Bakanlığı'nın 3 Kasım 2025 tarihli verilerine göre cezaevlerinde 428 bin 267 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Kapasitenin 302 bin 886 kişi olması, sistemin yaklaşık 125 bin kişilik bir fazlalıkla çalıştığını ortaya koyuyor. Bu tablo, teknik açıdan bir düzenlemeye olan ihtiyacı güçlendirdi.

