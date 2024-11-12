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5 çocuğunu yangında kaybeden annenin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını belirten anne, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp bağırarak yardım istediğini söyledi. Hatırlanacağı üzere facia sonrası birçok kişi annenin çocuklarını uzun süre yalnız bıraktığı yorumunda bulunup bu duruma tepki göstermişti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

2 KARDEŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi. Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5 çocuğunu yangın kaybeden annenin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı

ANNENİN POLİSTEKİ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden Melisa Akcan'ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

5 çocuğunu yangın kaybeden annenin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı

"BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİM"

Akcan ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.

5 çocuğunu yangın kaybeden annenin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı

ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan babaları Hakan Akcan 'Hırsızlık' suçundan cezaevinde olan ölen 5 kardeşin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

5 çocuğunu yangında kaybeden annenin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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