47 ilde 'Paravan' operasyonu! 237 kişi gözaltında

Mali suç örgütlerine yönelik 47 ilde "Paravan" operasyonu gerçekleştirildi. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik gibi suçlar işleyen ve 6 aydır takip edilen 490 kişiden 237'si gözaltına alındı.

Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 ay planlı bir çalışma yürütüldü.

47 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, nitelikli dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) Suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde Paravan operasyonu düzenlendi.

237 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şu ifadeleri kullandı: "Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde 47 ilimizde, 490 hedef şahsa yönelik PARAVAN Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor… DEVLETİMİZİN ve MİLLETİMİZİN menfaatleri ÖNCELİĞİMİZDİR. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."