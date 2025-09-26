45. Asliye Hukuk'un "Red" Kararına Çağlar Çağlayan'dan Tepki: Belli Ki Kongre de Yapsak, Yargıtay Kararı da Koysak, Anayasa Mahkemesi Kararı da Koysak, AİHM Kararı da Koysak Dosyaya Mahkeme Kararını...

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın Anayasa vurgulu kararından sonra yapılan olağanüstü il kongresine rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına yol açan kararında ısrar etti. CHP avukatlarının itirazını istinaf yolu açık olmak üzere reddetti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde kararı değerlendiren CHP avukatı Çağlar Çağlayan, "Bugün verilen karar öncesinde mahkemeye, yaptığımız olağanüstü il kongresini de anlattık. O konuda da yine duruşma zaptına geçmesine müsaade etmedi ama kongrenin henüz kesinleşmediği çıkarımını yapmış. Belli ki kongre de yapsak, Yargıtay kararı da koysak, Anayasa Mahkemesi kararı da koysak, AİHM kararı da koysak dosyaya bu mahkemeden istediğimiz, doğru, hukuka uygun bir karar çıkartmak mümkün görünmüyor. Hiç kimse endişe etmesin istinaftan dönecektir bu yanlış karar" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla sonuçlanan 2 Eylül tarihli İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına yapılan itirazlar aynı mahkemede yapılacak duruşma ile görüşüldü. Mahkeme, YSK'nın Anayasa vurgusuyla devreye girmesiyle tamamlanan CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ne rağmen itirazı reddetti. İstinaf yolu açık olmak üzere kayyum uygulamasının devamına karar verdi.

CHP avukatı YSK kararını anımsattı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı CHP delegelerinden Özlem Erkan ve tarafların avukatları katıldı. Davacı Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, tedbirin devamına karar verilmesini istedi. CHP avukatı Çağlar Çağlayan da tedbir kararına itirazlarını tekrar etti. Çağlayan, toplam delege sayısının yarısından fazla imza toplanarak olağanüstü il kongresi çağrısı yapıldığını aktararak, "Bu çağrı parti yönetiminin ve de Seçim Kurullarının dahi varlığını inkar edemeyeceği ve gereğini yapması gereken bir çağrıdır. Tam da bu çağrıya uygun olarak mecburen yapılması gereken olağanüstü il kongresi yapılmaktayken tedbir kararımızın çerçevesinin dahi dışında bir müzekkere yazılmış ve kongrenin durdurulması istenmiştir. Hem tedbir kararı verdikten sonra olağan ilçe kongreleri hem de olağanüstü il kongresinin durdurulmasına ilişkin talep ve işlemler Yüksek Seçim Kurulunca incelenmiş ve kongrelerin yapılabileceğine karar verilmiştir" dedi.

Mahkemeden "red", Çağlayan'dan tepki

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme CHP avukatlarının itirazlarının reddine karar verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde kararı değerlendiren CHP avukatı Çağlar Çağlayan, "Bugün verilen karar öncesinde mahkemeye, yaptığımız olağanüstü il kongresini de anlattık. O konuda da yine duruşma zaptına geçmesine müsaade etmedi ama kongrenin henüz kesinleşmediği çıkarımını yapmış. Belli ki kongre de yapsak, Yargıtay kararı da koysak, Anayasa Mahkemesi kararı da koysak, AİHM kararı da koysak dosyaya bu mahkemeden istediğimiz, doğru, hukuka uygun bir karar çıkartmak mümkün görünmüyor. Hiç kimse endişe etmesin istinaftan dönecektir bu yanlış karar" dedi. Çağlar çağlayan şu görüşleri dile getirdi:

"Bir mahkemenin kendi kararına kimseyi karıştırmayıp başka mahkemelerin işlemleriyle ilgili doğruluk, yanlışlık denetimi yaptığına da ilk defa şahit olduk"

"Değerli arkadaşlar bugün İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi maalesef hukukla akılla, mantıkla dahi izah edilemeyecek yine garabet bir karar verdi. Meslektaşlarımızla bugüne kadarki süreci özetledik. Daha önce verdiği tedbir kararından sonra oluşan gelişmeleri de anlattık. Sanki bunları hiç anlatmamışız gibi, bunları suya yazıyormuşuz gibi değerlendirmedi. Üstelik duruşma boyunca hakimin tavırlarıyla mesleğe uygun olmayan tavırlarıyla, söyledikleriyle ayrıca da bir tarafları inciterek bu hukuksuz kararı verdim hakim. Mahkeme boyunca hakim Cumhuriyet Halk Partilileri sanki kollukla karşı karşıyaymışız gibi, kolluk marifetiyle yapılan işlemi anlattığımızda siz de engellemeseydiniz gibi gerçeğe aykırı, son derece yanlı bir tutumla, olmadık bir tarif yaptı. Yine kendinden önce açılmış davaları kendisine bildirdiğimizi kabul etti. Bu davaları tane tane sıraladı kendince o mahkemelerde bulduğu eksikleri ortaya koymaya çalıştı. Bir mahkemenin kendi kararına kimseyi karıştırmayıp başka mahkemelerin işlemleriyle ilgili doğruluk, yanlışlık denetimi yaptığına da ilk defa şahit olduk.

"Bu mahkemeden istediğimiz doğru, hukuka uygun bir karar çıkartmak mümkün görünmüyor"

Hakim bu tutumuyla da verdiği kararla da yine hukuk tarihimizde geri dönülmez bir hataya, bir kara lekeye daha neden oldu maalesef. Bugün verilen karar öncesinde mahkemeye yaptığımız olağanüstü il kongresini de anlattık. O konuda da yine duruşma zaptına geçmesine müsaade etmedi ama kongrenin henüz kesinleşmediği çıkarımını yapmış. Belli ki kongrede yapsak, ne kadar Yargıtay kararı da koysak, Anayasa Mahkemesi kararı da koysak, AİHM kararı da koysak dosyaya bu mahkemeden istediğimiz doğru, hukuka uygun bir karar çıkartmak mümkün görünmüyor. Bugün verilen karar istinaf aşamasına tabii. Hızlıca başvurumuzu yapacağız. Bu yanlış kararın verilmiş olması mevcut durumu daha kötüye götürmez. Hiç kimse endişe etmesin istinaftan bu yanlış karar dönecektir. Bu tutumlarda tarihe not oluyor. Hızlı bir şekilde başvurularımızı yaptıktan sonra benzer yargılamalardan birer ikişer ret kararlarını alacağımızı, kongrelerimizin iptal edilmeyeceğini göreceksiniz hem kurultayı hem il kongresini yapmış olmamız nedeniyle hem de olağan kongre ve kurultay sürecimizin devam etmesi nedeniyle birkaç defa konusuz kalmış bu dava bir kere daha konusuz kalacaktır. İtirazlarımızı yapacağız"

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek, resmi, hukuka uygun ve fiiliyatta da var olan il başkanı Özgür Çelik'tir. Bu böyle devam edecek"

Çağlar Çağlayan gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Halihazırda Özgür Bey olağanüstü kongreyle tekrar seçildi. Mahkeme de şimdi temsil heyetinin görevine devam edeceği yönünde bir karar verdi. Şimdi ne olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongreden önce de Özgür Çelik'ti. Kongrede tekrar seçilerek de Özgür Çelik oldu. Partiyi kimin yöneteceğine mahkemeler karar vermemeli, veremezler. Mahkeme bir şey söylüyorsa da seçim kurulu da bir şey söylüyor. Asıl seçim yargısıyla ilgilenen seçim kuruludur. Kongrenin yapılmasını engellemek için mahkeme eliyle hangi çabalara girildiğini birkaç gün önce gördük. Ona rağmen kongre yapıldı gerçekleşti, doğru olan oldu, Özgür Çelik seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek, resmi, hukuka uygun ve fiiliyatta da var olan il başkanı Özgür Çelik'tir. Bu böyle devam edecek"

"Haliyle davacın da ötesine geçmiş oldu"

"Siz de az önce dile getirdiniz. Birçok kez mahkeme başkanı tarafından sözümüz kesildi. Şu anda bunların anlattığınız şeylerin yeri olmadığı, bunları dilekçede de verdiğiniz belirtildi. Yani bir an önce aslında sona getirilmeye çalışıldı. Karşı tarafın verdiği beyanlarda bu tarz yaşanmadı ama sadece şu durum yaşanmıştı orada da. Bu bizi ilgilendiren kısım değil demişti karşı tarafın beyanlarını ama buna rağmen bu karar çıktı" sorusuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Maalesef hatta hakim bir adım daha öteye attı. Bizim sözümüzü sürekli kesti. Sürekli başka mahkeme kararlarındaki yanlışlardan bahsetti. Bizim beyanlarımızı daha yargılama esnasında çürütmeye çalıştı. Ama bunu yaparken bir sınırı daha aştı. Davacıların, davacı vekilinin dahi iddia etmediği, beyanda bulunmadığı şeyleri söyledi. Haliyle davacın da ötesine geçmiş oldu. Bununla ilgili de gerekli başvuruları yapacağız"

"Belli ki bu konuda bugün mahkeme yanlı tutumunu değiştirmeyeceğini gösteriyor"

"Hukuken nasıl yorumladığınızı merak ediyorum" sorusuna ise Çağlayan: "Hakimlik mesleğinin çerçevesi hakimlerin nasıl davranması gerektiği çok katı kurallarla kanunda çizilmiş. Bunlar aynı zamanda mesleğin geleneklerinden de gelen kavramlar. Bugün bunların hiçbirini görmedik. Ne kadar yanlı, konuya ne kadar bir taraf açısından baktığını göstermiş oldu. Özellikle mahkemenin dışında olmuş bir konuyla ilgili sanki oradaymış gibi o zaman engellemeydiniz girişlerini gibi gerçeğe aykırı gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir yaklaşımı göstermesi davacı tarafın taleplerinin dahi ötesine geçtiğini bir kez daha gösterir. Belli ki bu konuda bugün mahkeme yanlı tutumunu değiştirmeyeceğini gösteriyor. Biz de buna göre başvurularda bulunacağız. Hukuk değeri yok bu davranışların tabii ki"