Uludağ'da düzenlenecek Uluslararası 43'üncü Çocuk Kupası ve FIS Uludağ Kupası lansmanı yapıldı

TÜRKİYE Kayak Federasyonu ve Eker iş birliğinde Uludağ'da düzenlenecek 43'üncü Uluslararası Çocuk Kupası ve FIS Uludağ Kupası organizasyonlarının lansman toplantısı düzenlendi. Organizasyonda yaklaşık 15 ülkeden 400 sporcunun katılacağı belirtildi.

26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Uludağ'da 43'üncü Uluslararası Çocuk Kupası ve FIS Uludağ Kupası düzenlenecek. Türkiye Kayak Federasyonu ve Eker iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonların lansman toplantısı, Nilüfer ilçesinde bulunan bir mekanda gerçekleştirilen iftar programının ardından gerçekleştirildi. Lansmana, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa spor Başkanı Enes Çelik ve Eker ailesi ile basın mensupları katıldı.

'15 ÜLKEDEN 400 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK'

Lansmanda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, "Burada yalnız organizasyonun tamamlanmasını yapmak için değil Türkiye'nin kış sporlarındaki yükseliş vizyonunu paylaşmak için bir aradayız. Bursa'da Uludağ'da 26 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 43'ncü uluslararası çocuk kayak kupası ve uluslararası kayak kupasının bir yarış değil, Türkiye'nin kış sporlarındaki iddialı bir göstergesi olduğunu göstermek için, vurgulamak için, paylaşmak için sizlerle bir aradayız. Bu organizasyonda, Kazakistan'a Hırvatistan'dan Makedonya'ya kadar birçok farklı ülke Uludağ'da misafirimiz oluyor. Bursa'da ülkemizde misafirimiz oluyor. Yaklaşık 15 ülkeden 400 sporcumuz mücadele edecek. Pistlerde yerini alacak." dedi.

'YARIŞACAK SPORCULARIMIZIN İÇERİSİNDEN, YARININ ŞAMPİYONLARI ÇIKACAKTIR'

Uludağ'da yapılacak yarışmada şampiyon sporcularında çıkacağını belirten Şahin, "Uludağ artık sadece Türkiye'nin değil uluslararası kayak takviminin güçlü bir merkezi olma yolunda ilerliyor. Biz federasyon olarak hedefimizi net koyduk. Türkiye'de kış spor etkinlikleri artık sadece katılım düzeyinde değil organizasyon kalitesi, teknik altyapısı, sporcu gelişimi ve özellikle de medya gönüllülüğü açısından da ileri bir seviyeye taşınacak ve bu etkinlikler yapılacaktır. Bugün de yine 43 yıldan beri düzenlenen uluslararası çocuk kupası bizim için bir gelenek değil. Bir gelecek projesidir. Çocuklarımıza erken yaşta uluslararası rekabet ortamıyla Türk kayak sporunun sürdürülebilir başarılarının temeli olduğunu bizler biliyoruz. Bugün de burada yarışacak olan sporcularımızın içerisinden inşallah yarının şampiyonları çıkacaktır" dedi.

Katılımcılar olarak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Eker Ailesi de söz alıp teşekkürlerini iletti. Plaket takdimi ve teşekkürlerin ardından lansman sona erdi.

