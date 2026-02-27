Haberler

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 41 suçlunun çeşitli ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı. Suçlular, Gürcistan, Bulgaristan, Almanya, ve diğer ülkelerden iade edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 23 ve ulusal seviyede aranan 18 olmak üzere toplam 41 suçlunun Gürcistan, Bulgaristan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüğü belirtildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iadeleri sağlandığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Kırmızı bültenle aradığımız 23, ulusal seviyede aradığımız 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan Türkiye geri getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G. ile ulusal seviyede arananlar E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. yakalanarak iadeleri sağlandı. Emeği geçen daire başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
