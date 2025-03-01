4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar-İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, dün aynı isimdeki anneannesiyle birlikte komşularına misafirliğe gitti. Dün öğle saatlerinde kapının önüne oyun oynamak için çıkan Nazlı Şeşen, ortadan kayboldu. Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EN SON DEMİR YOLUNDA YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

Araştırmada bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, Nazlı Şeşen'in en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı. Kamera görüntülerinde Şeşen'in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

TERLİĞİ BULUNDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen'e ait terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komando Timi, Honaz Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği bölgedeki çalışmalara katıldı. Ayrıca, Şeşen'i bulmak için çok sayıda kişi de arama çalışmalarına katıldı. Aramalar gece boyunca devam etti.

Annesi Gülizar Karabiber (solda), anneannesi Nazlı Akça (sağda)

Arama-kurtarma çalışmalarına 2'nci günde Jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının katılımıyla yaklaşık 500 kişilik ekiple karadan 50 kilometrelik alanda devam etti. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve cayrokopter ile Aksu Deresi boyunca 15 kilometrelik alan havadan tarandı. 30 dalgıç da Aksu Deresi'nde hat oluşturup suda arama yaptı. TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek de bölgeye gelip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"MİSAFİRLİKTEYDİK, NAZLI'DA YANIMDAYDI"

Nazlı'yı yanında misafirliğe götüren aynı adı taşıdığı anneannesi Nazlı Akça, "Bizler misafirlikte otuyorduk Nazlı'da yanımda oturuyordu. Dışarıya oynamak için çıktı. Gelmeyince oğlumu gönderdim bakmaya. Oğlum geri geldi, 'Anne dışarıda Nazlı yok' dedi. Ben de eve geldiğini düşünüp eve bakmaya geldim. Aşağıya dereye indiğini bilmiyordum. Çocuğumuz bulamadık. Herkes aşağıya dereye bakmaya gitti. Orada Nazlı'nın terliğini buldular." ifadelerini kullandı.

ACI HABER GELDİ

4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

Kaynak: İHA, DHA