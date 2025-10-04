4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından 4. kez düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, bu yıl ilk kez geleneksel fiziksel ödül seremonisi şeklinde değil, sanal ortamda yapıldı. Tören, Atlas Space altyapısıyla festivale özel oluşturulan meta dünyasında yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival İdari Direktörü Filiz Dağ, törende yaptığı konuşmada, "Festivalimizi yalnızca beyazperdeyle sınırlı tutmadık, sinemanın geleceğini şekillendiren teknolojilerle meta evrenine de taşıdık. Bu yıl gördük ki bilim kurgu yalnızca bir tür değil, yaratıcılığın, vizyonun ve sınırları aşan hayal gücünün en güçlü ifadesi. Yaşadığımız bu son teknolojilik gelişmeler sadece filmlerde kalmıyor. Festival sayesinde meta dünyasını deneyimleme fırsatı buluyoruz. Bu da sinema sektörüne yeni bir boyut kazandırıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Yarışmaya katılan tüm filmler, cesaret ve yaratıcılıklarıyla geleceğe ışık tutuyor"

Festival Yönetmeni Atilla Erkmen, bilim kurgu ve fantastik sinemanın bugünle kurduğu bağa dair, "Bu festival türün klasik damarlarını günümüzün teknolojik gerçeklikleriyle birleştiriyor. Bilim kurgu ve fantastik sinemanın, genç kuşak yönetmenlerle nasıl farklı ufuklara açıldığını görmek büyük bir mutluluk. Yarışmaya katılan tüm filmler, cesaret ve yaratıcılıklarıyla geleceğe ışık tutuyor." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Festival Sanat Yönetmeni Gizem Ertürk, Festival Yönetmen Yardımcısı Dr. İren Dicle Aytaç ile Dilara Aslantaş konuşma yaptı.

Festival boyunca "Tehlikeli Bölge", "Post Truth", "Doesn't Matter", "The Passage", "Blue Rabbit", "The Consultant" ve "The Last of Them" adlı yapımın arasında bulunduğu kısa filmlerden uzun metrajlara, yapay zeka temalı işlerden belgesellere kadar geniş bir seçki izleyiciyle buluştu.

Ödüller

Festivalin ilk ödülü "En İyi AI Kısa Film Ödülü" oldu. Yapay zeka teknolojisinin yaratıcı kullanımını sinemaya taşıyan "The Good, The Bad, The Bloodthirsty", bu kategorinin kazananı seçildi.

Törende, "En İyi Bilim İçerik Ödülü" ve "En İyi Senaryo" ödülünü "The Consultant" filmi, "En İyi Görsel Efekt (VFX) Ödülü"nü "The Passage" filmi aldı. "En İyi Oyuncu Ödülü"nün sahibi ise "The Consultant" filmindeki performansıyla İbrahim Cem Tek'in oldu.

"En İyi Yönetmen Ödülü", "Blue Rabbit" filmiyle Ayten Başer'e verildi. Festivalde ayrıca "Jüri Özel Ödülü", "Doesn't Matter" filmine "En İyi Kısa Film Ödülü" ise anlatımı sebebiyle "The Consultant" filmine takdim edildi.