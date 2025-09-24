4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Belirlendi

Afyonkarahisar'da düzenlenecek "4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali"nde finale kalan eserler belli oldu.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivale 189 ülkeden başvuru yapıldı.

Festivale katılan 2 bin 324 eserden 24'ü finale kaldı.

Abdullah Harun İlhan'ın "Free Words: A Poet from Gaza", Erkan Ceylan'ın "Doğanın Sesi Ol", Kemal Akçay'ın "Babamın Arkadaşı", Çamran Azizoğlu'nun "Kravat", Yusuf Demirli'nin "Yolun Yarısında", Mert Erez'in "Rehber", Turgut Kanal'ın "Mümeyyiz", Ahmet Serhat Ak'ın "Kalem", Sahra Asadollahi'nin "Blur", Mert Kartal'ın "Beyaz Karlar Altında", Şehmuz Abik'in "Arınma", İdil Berk'in "Her Aşk Çaba Gerektirir", Michelle Bossy'nin "We Regret to Inform You", Fatih Diren'in "Baletler Köyü", Mert Eşberk'in "Toprağın İzinde", Yannick Besançon ve Quentin Belle"in "Anatolia", Mehmet Kanadlı ve Halil İbrahim Kaplan'ın "Danışman", Feyzi Baran ve Büşra Baran'ın "Dilek Kutusu", Fatma Abul'un "Güvendesin", Mem Yük'ün "Zayi" filmleri ile Büyük Taarruz Özel Ödülü için Yasir Coşğun'un "Şefin Yolculuğu", Barış Harputluoğlu'nun "Koleksiyonerliğe Adanmış Bir Ömür: Mehmet Nail", Yiğitcan Uslu'nun "Ateş ve Çekiç" ve İremnur Güler'in "Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar" projeleri finalde yarışacak.

Direktörlüğünü Sevda Dursun'un yaptığı festival, 13-16 Ekim'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.