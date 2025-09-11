37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

ATAMA KARARLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve görevinden alınan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın yerine Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı. Arslan ise merkeze çekildi.

22 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin il emniyet müdürleri merkeze çekildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

ÖZEL HAREKAT VE TEM DAİRE BAŞKANLARINA YENİ GÖREV

Kararnamede dikkat çeken detaylardan biri de Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ile Terörler Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı hakkındaki görevlendirmeler oldu. Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanırken Dağıstanlı ise Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Öte yandan; Emniyet Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu İl Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdür, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da Edirne Emniyet Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şu şekilde: