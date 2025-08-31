36. Ulusal Kimya Kongresi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 36. Ulusal Kimya Kongresi başladı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversitenin geçmiş yıllarda da kongreye ev sahipliği yaptığını anlatan Şevli, "Geçmişten bugüne uzanan bu yolculukta özellikle 1997'nin Haziran ayında, aynı kongrenin on birincisinin üniversitemizde düzenlenmiş olduğunu büyük bir mutlulukta öğrenmiş olduk. Böyle köklü ve sürdürülebilir bir etkinliğe ikinci kez ev sahipliği yapıyor olmamız, bizim için ayrı bir kıymet ve anlam taşımaktadır." dedi.

Akademik kongrelerin bilimin ilerlemesinde temel yapı taşı görevi gördüğünü ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Kongreler, bilim insanlarının bilgi üretim sürecine doğrudan katkı sunmasına, eleştirel düşüncenin gelişmesine ve en önemlisi disiplinler arası işbirliklerinin kurulmasına imkan sağlar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bizler de bilime ve bilimsel ilerlemeye verdiğimiz önceliği, her zaman bu tür akademik etkinlikleri desteklemek suretiyle ortaya koymaktayız. Üniversitemizin akademik başarıları URAP sıralamalarında da kendini göstermektedir. Özellikle kimya alanında, ülkemizde 22'nci, dünyada ise 1359'uncu sırada yer alıyor olmamız, hem üniversitemizin hem de kimya disiplininin önemini ve potansiyelini ortaya koymaktadır."

"Türkiye Kimya Ajansını kuruyoruz"

Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın ise kongrelerin uzun yıllardır devam etmesi için dernek olarak çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yalçın, "Kongreler, ülkemizi daha da ileriye taşıyabilmek için yapılmaktadır. Hepsinin altında sanayicilerle de bürokrasilerde de yapılan çalışmalar var. Bizim de bünyesinde olduğumuz Türkiye Kimya Ajansını kuruyoruz. Ülkemizdeki Uzay Ajansı ve Çevre Ajansı gibi. Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliğinde (IUPAC) sadece bilimsel anlamda değil ülkemizin bütün menfaatlerini bir arada tutabilecek şekilde çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Van YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gülcan da "Kongre, Türkiye'de ulusal çapta kimya alanında yapılan en prestijli etkinlik diyebiliriz. Araştırmacıları ve akademisyenleri, hem genç araştırmacılarla hem de sektör temsilcileriyle buluşturma gibi bir misyonu var. Üniversitemiz kongreye ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Salonda bulunan hocalarımızdan bazıları 28 yıl önceki kongreye katılma fırsatı bulmuştu. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kongreye, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.