33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 12 Eylül'de başlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 12-26 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1994'te düzenlenmeye başlayan festival, 1998'de uluslararası boyuta taşındı. 2003'te Avrupa Festivaller Birliği'ne (EFA- European Festivals Association) kabul edilen festival, 2 bin yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun akustiği ve tarihi atmosferinde Kazakistan'dan katılacak Abay Operası sanatçılarının performanslarının da izlenebileceği festival programında 1 opera, 2 bale eseri ve 1 sahne kantatı olmak üzere 4 eserin 6 temsili sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılışı 12 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Giuseppe

Verdi'nin "Attila"operası ile gerçekleştirilecek.

Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu sahnede solistlere eşlik edecek.

Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan Hun hükümdarı Attila'nın Roma ile çatışmalarını konu alan, dünya opera repertuvarının önemli eserlerinden Attila operasını rejisör Yiğit Günsoy sahneye koyuyor. Antalya Devlet Opera ve Balesinin 2025-2026 sanat sezonundaki son prömiyer eseri olarak sanatseverlerle buluşan eserin dekor ve kostüm tasarımı Semahat Gülden Sayıl, koreografisi Bader Çakan, ışık tasarımı İnan Erbil Sefer imzası taşıyor.

"Anna Karenina" koreograf Young Soon Hue'nun imzası ile sahnede olacak

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 15 Eylül Salı saat 21.00'de ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan ve bir dünya prömiyeri olarak sahnelenen "Anna Karenina" balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

1870'lerin Rusyasında geçen, aşk, evlilik ve sadakat temalarını derinlikli biçimde ele alan, eser, sadakat, tutku ve kıskançlık arasında sıkışan Anna Karenina'nın trajik hikayesini sahneye taşıyor. Tchaikovsky, Puccini ve Prokofiev'in müziği ile Tulio Gagliardo Varas'ın beste ve müzik düzenlemeleriyle hayat bulan "Anna Karenina", ünlü koreograf Young Soon Hue'nun imzası ile sahnede olacak.

Festivalde, 19 Eylül Cumartesi ve 21 Eylül Pazartesi akşamları Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından dünyaca ünlü "Carmina Burana" sahne kantatı sahnelenecek.

Alman besteci Carl Orff tarafından Münih yakınlarındaki bir manastırda bulunan 200 kadar şiir ve şarkıdan esinlenerek oluşturulan, Trionfi (Zaferler) üçlemesinin ilk eseri olan "Carmina Burana" bu yıl ilk kez Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz atmosferinde iki temsille sahnede olacak.

Kapanış "Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu" ile gerçekleştirilecek

25 Eylül Cuma ve 26 Eylül Cumartesi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda saat 21.00'de Kazakistan'dan festivale katılan yabancı konuk topluluk "Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu" ünlü bale eseri "Spartacus"ü 2 gece sahneleyecek.

Bestesi ünlü besteci Aram Haçaturyan'a, librettosu Nikolai Volkov'a, redaksiyonu Yuri Grigorovich'e, koreografisi Kazakistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Zaurbek Raybayev'e ait eser, izleyicilerle buluşacak.

Sanatseverler etkinlik biletlerini www.operabale.gov.tr ve www.biletinial.com bilet satış siteleri üzerinden ve Haşim İşcan Kültür Merkezi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden temin edebilecek.

Kaynak: AA